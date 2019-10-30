人民网>>财经

5G商用开闸 三大运营商竞相“揽客”

2019年10月30日08:15  来源：经济参考报
 
原标题：5G商用开闸 三大运营商竞相“揽客”

　　《经济参考报》记者获悉，11月1日三大运营商将正式上线5G商用套餐。业内人士表示，电信运营商推出5G商用套餐意味着5G由此进入正式商用阶段，表明运营商第一步的5G网络建设基本到位。

　　记者在中国移动的预约界面上看到，即日起至5G套餐正式上市前，预约5G套餐可享受相关折扣优惠。中国移动表示，预约客户自领取5G套餐折扣优惠之日起三个月内如订购中国移动全网统一套餐，则订购后可连续6个月享受套餐费折扣。前6个月，网龄5年及以上7折，5年以下8折。而中国电信和中国联通将7折门槛降到了3年。

　　今年6月6日，工信部向中国移动、中国联通、中国电信、中国广电发放5G商用牌照。8月，中国移动、中国电信及中国联通都推出了5G免费体验套餐；到了9月，三大运营商均开放了5G商用套餐预约，并推出了各种优惠，目前，中国移动、中国联通和中国电信三家的5G商用预约用户总数已超过1000万。

　　5G大规模商用在即，5G基站也在全国各地处于加速建设的阶段。据悉，预计今年底北京5G基站将超1.4万个，基本实现五环内部署，到2020年完成城郊5G网络全覆盖，为5G场景示范应用提供良好的网络环境保障。

　　对此，中泰证券研究报告认为，即将正式发布的5G套餐考验运营商平衡服务质量和盈利能力。目前，我国电信行业正处于移动流量收入增速明显放缓、语音收入大幅下滑、4G用户增速放缓、整体趋于饱和、用户ARPU下降、DOU（每户每月上网流量）急速上升的背景下。同时，随着“提速降费”要求进一步深化，运营商既需要在遵从政策导向和保证业绩平稳间取得平衡，也需要在技术、产品、服务方面革新。

　　工信部数据显示，今年前三季度国内移动互联网流量保持高速增长，但增速逐月回落。前三季度，移动互联网累计流量达887亿GB，同比增速降至90.4%；其中，通过手机上网的流量达到884亿GB，占移动互联网总流量的99.6%，同比增速降至92.6%。中国信通院发布的手机市场运行分析报告显示，今年前9月，国内手机市场总体出货量2.87亿部，同比下降5.7%。

　　“前三季度，从国内手机市场总体出货量，到移动互联网流量都出现疲态，这主要因为不少手机用户正在等待5G手机的到来。”有业内资深人士表示，电信运营商推出5G商用套餐意味着5G由此进入正式商用阶段，表明运营商第一步的5G网络建设基本到位。(记者 钟源)

(责编：庄红韬、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved