5G商用开闸 三大运营商竞相“揽客”

《经济参考报》记者获悉，11月1日三大运营商将正式上线5G商用套餐。业内人士表示，电信运营商推出5G商用套餐意味着5G由此进入正式商用阶段，表明运营商第一步的5G网络建设基本到位。
记者在中国移动的预约界面上看到，即日起至5G套餐正式上市前，预约5G套餐可享受相关折扣优惠。中国移动表示，预约客户自领取5G套餐折扣优惠之日起三个月内如订购中国移动全网统一套餐，则订购后可连续6个月享受套餐费折扣。前6个月，网龄5年及以上7折，5年以下8折。而中国电信和中国联通将7折门槛降到了3年。
今年6月6日，工信部向中国移动、中国联通、中国电信、中国广电发放5G商用牌照。8月，中国移动、中国电信及中国联通都推出了5G免费体验套餐；到了9月，三大运营商均开放了5G商用套餐预约，并推出了各种优惠，目前，中国移动、中国联通和中国电信三家的5G商用预约用户总数已超过1000万。
5G大规模商用在即，5G基站也在全国各地处于加速建设的阶段。据悉，预计今年底北京5G基站将超1.4万个，基本实现五环内部署，到2020年完成城郊5G网络全覆盖，为5G场景示范应用提供良好的网络环境保障。
对此，中泰证券研究报告认为，即将正式发布的5G套餐考验运营商平衡服务质量和盈利能力。目前，我国电信行业正处于移动流量收入增速明显放缓、语音收入大幅下滑、4G用户增速放缓、整体趋于饱和、用户ARPU下降、DOU（每户每月上网流量）急速上升的背景下。同时，随着“提速降费”要求进一步深化，运营商既需要在遵从政策导向和保证业绩平稳间取得平衡，也需要在技术、产品、服务方面革新。
工信部数据显示，今年前三季度国内移动互联网流量保持高速增长，但增速逐月回落。前三季度，移动互联网累计流量达887亿GB，同比增速降至90.4%；其中，通过手机上网的流量达到884亿GB，占移动互联网总流量的99.6%，同比增速降至92.6%。中国信通院发布的手机市场运行分析报告显示，今年前9月，国内手机市场总体出货量2.87亿部，同比下降5.7%。
“前三季度，从国内手机市场总体出货量，到移动互联网流量都出现疲态，这主要因为不少手机用户正在等待5G手机的到来。”有业内资深人士表示，电信运营商推出5G商用套餐意味着5G由此进入正式商用阶段，表明运营商第一步的5G网络建设基本到位。(记者 钟源)
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