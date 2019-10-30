原标题：进一步稳外资新政将出 优化投资环境为着力点

10月29日，在国新办举行的进一步做好利用外资工作政策措施吹风会上，商务部外资司负责人叶威透露，《关于进一步做好利用外资工作的意见》（以下简称《意见》）近期将发布。《意见》以打造公开、透明、可预期的投资环境为着力点，主要在提高新开放领域准入环节透明度、提高规范性文件制定透明度、提高标准制定工作透明度等三个方面出台一系列措施。

在提高新开放领域准入环节透明度方面，《意见》提出要全面清理取消未纳入全国和自贸试验区外商投资准入负面清单的限制性措施，要及时修订或者废止有关规章和规范性文件，及时完善有关的办事程序。

在提高规范性文件制定透明度方面，《意见》要求各地区、各部门制定出台与外商投资企业生产经营活动密切相关的行政规范性文件时，应当结合实际，合理确定公布到实施之间的时间，给企业留出准备时间，提高政策的可预见性和透明度。

《意见》还要求进一步提出鼓励外资企业参与医疗器械、食品药品、信息化产品等标准制定工作，提高行业标准和技术规范制定修订的科学性和透明度。(记者 王文博)

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