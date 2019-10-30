权威发布：为外商营造公开透明可预期的环境

《关于进一步做好利用外资工作的意见》（以下简称《意见》）将于近期印发，29日，国新办举行政策例行吹风会介绍相关情况。商务部、知识产权局、财政部有关负责人回答了记者提问。

以保障外商投资企业国民待遇为重点

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文介绍，《意见》结合利用外资的新形势，以保障外商投资企业国民待遇为重点，以稳定外资规模、优化外资结构为目标，从4个方面提出了20条稳外资政策措施。

深化对外开放。继续压减全国和自由贸易试验区外商投资准入负面清单，全面清理取消未纳入负面清单的限制措施等。加快金融业开放进程，优化汽车外资政策，着力营造公平经营环境等。

加大投资促进力度。优化外商投资企业科技创新服务，提升自贸区建设水平，提升国家级经济技术开发区开放平台引资质量，在中西部地区优先增设综合保税区。

深化投资便利化改革。降低跨境资金使用成本，提高外籍人员来华工作便利度，优化外资项目用地审批程序。

保护外商投资合法权益。全面实施外商投资法。建立健全投诉受理机构，强化监管政策执行规范性，提高规范性文件制定透明度，发挥知识产权司法保护重要作用，完善知识产权保护工作机制，支持内外资企业公平参与标准化工作等。

政府采购对内外资企业一视同仁

近年来，我国在改善营商环境方面做出了巨大努力。商务部外资司负责人叶威表示，《意见》以打造公开、透明、可预期的投资环境为着力点，围绕三方面出台一系列措施：提高新开放领域准入环节的透明度，提高规范性文件制定的透明度，提高标准制定工作的透明度。

知识产权局知识产权保护司司长张志成说，我国高度重视知识产权保护工作。目前，发明专利审查周期保持在22.5个月左右，商标注册平均审查周期稳定在5个月以内，审查效率处于国际第一梯队的水平。将进一步推动完善加强知识产权保护的法律法规和相关政策，更好地服务于利用外资的各项工作。

“中国政府采购对内外资企业是一视同仁，平等对待的。”财政部国库司负责人王绍双表示，《意见》对保障外资企业依法平等参与政府采购作出规定，要求各地区、各部门在政府采购信息发布、供应商条件确定、评标标准等方面不得对外资企业实行歧视待遇，不得限定供应商的所有制形式、组织形式、股权结构或者投资者国别，以及产品或服务品牌等。

利用外资规模稳、结构优，大项目多

今年前9月我国利用外资达到1008亿美元，同比增长2.9%。王受文认为，规模稳住了，结构也得到了优化。高技术产业利用外资占整体利用外资30%，增速达35%。

结构优化还体现在5000万美元以上大项目的增长，今年前9月同比增长了12.6%。特斯拉在上海的超级工厂，今年1月开始施工，现在已经完工进入了试生产阶段。安徽合肥的康明斯发动机项目、广东湛江的德国巴斯夫项目、浙江宁波的瑞士英力士化工项目……这些大项目到中国来，充分反映了外国投资者对中国长期投资的信心。

王受文表示，整体看，我们对今年外资稳规模、调结构充满信心，对2020年吸引外资的前景也是乐观的。下一步，要抓紧落实《意见》提出的各项措施，从而为各国投资者创造更多的发展机遇，为外商投资企业创造更加公平、透明、可预期的经营环境。

《 人民日报 》（ 2019年10月30日 02 版）

(责编：庄红韬、杨曦)