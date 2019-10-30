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湖南前三季度进出口总值同比增长50.4%

外贸短板何以变亮点

本报记者  何  勇  申智林

2019年10月30日08:19  来源：人民网－人民日报
 

　　一根头发，生意能做多大？

　　5年前，汪金桦说，一年能卖出50万元，就很满意！今年上半年，他的湖南邵阳元泰实业公司，发制品外贸出口1900万美元。“非洲朋友戴的假发60%来自于邵阳！”

　　元泰是个缩影。短短四五年，湖南有外贸出口实绩的企业，从不足千家，发展到近6000家。

　　小河有水大河满。据长沙海关统计，前三季度，湖南省进出口总值3134.1亿元，比上年同期增长50.4%，在2017、2018连续两年高增长的基础上，又实现快增长。不沿边、不沿海的内陆省份湖南，进出口何以崛起？

　　园区有“保姆”

　　企业破壳出

　　汪金桦的发家得益于2016年底湖南提出“创新引领开放崛起”战略后采取的一系列举措。首先是“破零倍增”行动。2014年，湖南备案在册的外贸企业8000家，有进出口业务的不足千家。“第一步最难，帮助这些企业‘破零’迈出出口第一步，鼓励有业绩的企业翻番‘倍增’。”商务厅厅长徐湘平说。

　　人才、物流、融资等方面成为大掣肘。湖南商务部门开始建“外贸综合服务中心”，通过政府购买服务，为企业全程代理。浩通国际货运代理有限公司中标后，在邵阳成立了分支机构，免费为园区外贸企业提供单证、通关、物流甚至贸易结算等一揽子服务。

　　汪金桦二话不说，将中间环节委托给了园区的服务中心。2016年，公司出口总额破1300万美元。

　　目前，湖南已认定62家园区外贸综合服务中心，基本实现主要园区全覆盖。而“破零倍增”也收获满满：上半年，进出口破零企业超800家，倍增企业超600家；“破零倍增”企业新增进出口额占全省新增总额70%左右。

　　在长沙县，记者感受到了这种变化。今年1—9月，长沙县实现外贸进出口额83.5亿美元。其中，新增外贸进出口资质企业327家，有188家企业实现外贸业绩破零，破零金额达20.8亿美元；96家企业实现外贸业绩倍增，实现进出口额26.9亿美元。

　　平台补短板

　　差距变优势

　　碧波万顷的洞庭湖畔，船来船往。岳阳市城陵矶新港汽车整车进口口岸，一批从中东进口的越野车，正排队等待环保检查。城陵矶综合保税区汽车贸易事业部负责人张常云介绍，“平行进口汽车增长很快。去年是2900多台，今年到港超过了6000台。虽是内陆港，综合成本却能媲美一些沿海港口。”

　　城陵矶新港汽车口岸，是中部地区第一个整车进口口岸，目前已实现“采全球、卖全国”。有了进出口平台，湖南中部地区不沿海的劣势，即刻转化为距消费市场近的优势。

　　金秋时节，广铁集团长沙货运中心长北货场一片繁忙。门吊挥舞着手臂，将一个个集装箱装上中欧班列，电子产品、鞋帽服装等“湖南制造”，将在半个月左右抵达德国、法国。

　　6年前，长沙在全国首批开通中欧班列。今年1—8月，长沙发运中欧班列300列，同比增长156%，在全国62个城市中排名第六位。海关部门抽调专人接单，从报关到结关发行半天之内全部处理完毕。

　　“作为内陆省份，以前进出口平台数量较少，制约了湖南外贸发展。”长沙海关关长唐赟峰认为。“近几年，平台数量增加、效率提升，让湖南进出口大幅提升。”目前，全省保税仓12家、出口监管仓4家；综合保税区有5家，数量中部第一。

　　制造业高质量

　　搏击大风浪

　　“出口产品里，机电产品和高新技术产品占比高、增幅快，说明湖南实体经济尤其是制造业的强劲实力、创新能力的不断增强。”商务厅欧洲处处长李彪认为。

　　出击国际市场，让元泰这样的小企业由小变大；搏击大风浪，也让一些企业在不断适应国外客户个性化需求中，不断加强研发，愈来愈强。

　　金秋季节，走进蓝思科技浏阳园区，工人正在加紧生产一款玻璃制品，这是美国某汽车巨头B柱触控面板专用玻璃，该款产品，蓝思科技是唯一供应商。“看似一款产品，后面支撑的是蓝思科技多年的科技创新积累。”公司副总刘曙光说。每年，公司都投入10多亿元用于研发，确保在触控面板领域的优势地位。至今，获得专利1404项。

　　出口倒逼企业加快进行技术创新，创新又赢得更广阔更高端市场。以工程机械为例，“我们的微小型挖掘机，在欧洲市场上，占有率正在努力接近第一品牌。”山河智能装备公司负责出口业务的周幼康说。前三季度，山河智能装备实现进出口额1.1亿美元，增长61.8%。在与世界工程机械巨头搏击过程中，三一重工、中联重科等企业反而愈来愈强。世界工程机械制造商50强中，入围的12家中国企业，有4家在湖南。

　　2016年，湖南确立“创新引领开放崛起”战略后，把着力点放在实体经济上，加快科技创新推进制造强省建设。目前，全省形成工程机械、轨道交通世界级和航空发动机、电子信息、新材料、消费品工业国家级先进产业集群，成为我国重要的轨道交通研发生产基地和出口基地、工程机械制造基地，电力机车全球市场占有率居世界前列。这成为湖南外贸增长快的最大底气。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月30日 02 版）

(责编：庄红韬、杨曦)
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