地下管网守护者（记录中国）

海口市城市供水管网的听漏工在夜晚工作。据统计，他们平均每年听出400个左右漏点，为海口挽回1600吨自来水的损失。

10月22日，海口市水管道养护所工人在检查城市排水设施。他们负责全市主城区293条道路的1741公里排水管道、近10万个窨井盖、52座闸门等市政设施的管理。

在海南省海口市，有一群人经常在黑暗的工作条件中默默辛劳，保障城市地下管网正常有序运转。

听漏工，穿着夜光服，拿着听漏棒，行走在大街小巷，辨别地下水网的异响，查找埋藏在地下管道的漏点。

养护工，穿行在黑暗幽深的地下排水管道，忍受着污秽物和难闻的气味，认真巡查，保证城市排水畅通。

他们分散于城市多个角落，守护着美丽的“椰城”，被大家亲切地称为地下“啄木鸟”。

袁 琛摄影报道（影像中国）

《 人民日报 》（ 2019年10月30日 02 版）

(责编：庄红韬、杨曦)