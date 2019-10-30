地下管网守护者（记录中国）

|
海口市城市供水管网的听漏工在夜晚工作。据统计，他们平均每年听出400个左右漏点，为海口挽回1600吨自来水的损失。
|
10月22日，海口市水管道养护所工人在检查城市排水设施。他们负责全市主城区293条道路的1741公里排水管道、近10万个窨井盖、52座闸门等市政设施的管理。
在海南省海口市，有一群人经常在黑暗的工作条件中默默辛劳，保障城市地下管网正常有序运转。
听漏工，穿着夜光服，拿着听漏棒，行走在大街小巷，辨别地下水网的异响，查找埋藏在地下管道的漏点。
养护工，穿行在黑暗幽深的地下排水管道，忍受着污秽物和难闻的气味，认真巡查，保证城市排水畅通。
他们分散于城市多个角落，守护着美丽的“椰城”，被大家亲切地称为地下“啄木鸟”。
袁 琛摄影报道（影像中国）
《 人民日报 》（ 2019年10月30日 02 版）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】