前三季度我国电能替代同比增长超三成 能源供给迈向高质量发展

本报北京10月29日电 （记者韩鑫）29日，国家能源局举行第三季度新闻发布会，介绍我国能源形势和可再生能源并网运行情况。前三季度，我国能源形势发展总体平稳——国内原油产量达1.43亿吨，同比增长1.2%，扭转了连续3年下滑态势；电能替代合计达1600亿千瓦时，同比增长超30%；全国弃风率同比下降3.5个百分点，弃光率同比下降1个百分点。
“前三季度，我国能源行业持续改善供给质量，优化供给结构，以能源转型促进稳投资、稳增长。”国家能源局发展规划司副司长宋雯介绍，前三季度能源发展主要呈现出以下特点——
供给能力提升。前三季度，国内原油产量达1.43亿吨，同比增长1.2%，扭转了连续3年下滑态势；天然气产量1277亿立方米，同比增长9.5%，较上年同期加快3.3个百分点。前三季度新增发电装机6455万千瓦，其中，非化石能源发电装机占新增装机的56%。
补短板力度加大。前三季度，全国跨区送电4015亿千瓦时，同比增长12.5%。补短板领域投资大幅增长。
民生保障改善。前三季度，下达农网改造升级中央投资计划361亿元，其中，中央预算内投资计划140亿元，安排“三区三州”中央预算内投资90.8亿元，比上年增长48.6%。
新能源和可再生能源司副司长李创军指出，总体来看，前三季度，可再生能源整体发展平稳，弃水弃风弃光状况持续缓解。
从供给总量看，前三季度，可再生能源装机规模稳步扩大。截至9月底，我国可再生能源发电装机达到7.64亿千瓦，同比增长8.2%。9月底，可再生能源发电量达14371亿千瓦时，同比增长约11%。
“近年来，我国电能替代快速发展。”宋雯介绍，从前三季度的数据来看，电能替代保持较快增长，替代量合计达1600亿千瓦时，同比增长超30%。
《 人民日报 》（ 2019年10月30日 10 版）
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