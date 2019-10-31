前三季度粗钢产量同比增8.4%

本报北京10月30日电 （记者刘志强）记者29日从中国钢铁工业协会获悉：前三季度，在各项稳增长措施的推动下，各地重大项目纷纷开工，为钢铁行业创造了较好的市场环境，钢铁企业实现稳产增产。前三季度全国粗钢产量为7.48亿吨，同比增长8.4%；钢材产量（含重复材）9.09亿吨，同比增长10.6%。

在钢铁产量和需求均保持一定增长的同时，今年以来，国产铁精矿、进口铁矿石、废钢、炼焦煤等主要原料价格上涨。钢铁行业制造成本上升明显，钢铁企业效益出现下降。1—9月，中钢协会员企业销售收入3.18万亿元，同比增长11.6%；销售利润率4.6%，较上年同期下降3个百分点。

《 人民日报 》（ 2019年10月31日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)