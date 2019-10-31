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就业稳 经济稳（经济新方位·70年数据说明什么）

本报记者  李心萍

2019年10月31日04:19  来源：人民网－人民日报
 

　　取消“大锅饭”，打破“铁饭碗”，自主择业就业，投身创新创业……70年来，曾经被固定在土地、车间、单位的人们告别封闭，一个个追求美好生活的个体汇聚成推动社会变革的巨大力量，助力中国经济增长。

　　就业稳，则经济稳。当前我国就业呈现出什么趋势？进入新时代，如何进一步做好就业工作，推动中国经济实现高质量发展？记者采访了有关专家。

　　服务业占主导的现代就业模式逐步形成

　　江苏南京，27岁的袁建最近荣升为一家西餐厅的甜品主厨。“我家里和西餐一点都不沾边，爷爷种了一辈子地，爸爸在厂里打工。”高中毕业后，袁建没有和父亲去工厂，而是一头扎进了餐饮业。

　　袁建一家三代人的职业变迁正是中国就业结构变迁的缩影。1952年，绝大多数劳动者以农业为生，第一产业就业人员占比达83.5%，就业结构呈一个稳稳的金字塔形。随着我国工业化进程加速，门类较为齐全的现代工业基础形成，第二、三产业就业人员迅速增加。“中国经济过去的增长，得益于将丰富、低廉的劳动力从第一产业解放到第二产业中，进而通过参与全球化分工，转化为国际市场上的比较优势。”中国社会科学研究院副院长蔡昉说。

　　2011年，第三产业吸纳就业超过第一产业，成为吸纳就业人数最多的产业；2014年，第一产业成为就业人数占比最少的产业，倒金字塔形就业结构形成。到2018年，我国一、二、三产从业人员占比分别为26.1%、27.6%和46.3%，逐步形成了服务业占主导的现代就业模式。“70年来，我国就业结构更加合理、更具持续性，这是转变经济发展方式、谋求产业升级的结果。”中国宏观经济研究院社会发展研究所所长杨宜勇说。

　　近年来，电子商务、数据消费、现代供应链等新技术新模式蓬勃发展，育儿、养老、旅游、教育、健身等新需求空间广阔，服务业成为创新创业热点。杨宜勇表示，第三产业对就业的带动力更强，同样的增速能提供更多的岗位、更高质量的就业。“未来，第三产业从业人员比重将进一步提升。”

　　更多人才向第三产业聚集，推动第三产业尤其是新型服务业的发展，进而加快经济结构优化升级，助力经济保持中高速增长。

　　非公有制经济成吸纳就业的蓄水池

　　“小企业、大就业”。2018年，城镇非公有制经济就业人员占比为83.6%，其中，私营个体经济就业人员占城镇就业人员比重达56.2%；有限责任公司、股份制经济单位就业人员占比分别为15.1%和4.3%。

　　回首往昔，上世纪50年代，随着社会主义改造基本完成，我国社会主义制度基本建立，公有制经济成为吸纳就业的主要渠道。改革开放以来，多种经济成分共同发展，非公有制就业规模不断扩大，“到民营企业找工作去”成为常态。

　　然而我们也要看到，近来经济下行压力加大，有些民营企业，特别是中小企业处于较为困难的境地。“如果中小企业经营状况不好，就业之路就很难畅通。”中国劳动和社会保障科学研究院副院长莫荣说，国家还应在税收减免、社保返还等方面给予民营企业更多政策支持，持续改善中小企业生存环境。

　　今年以来，降低增值税税率、降低社保缴费比例、降低一般工商业电价……2万亿元的减税降费等重大利好，可以说给中小企业下起了红包雨，让中小企业能轻装上阵，增强吸纳就业能力。

　　“就业是个大课题，政府不可能为几亿劳动力提供现成的饭碗，因此让老百姓‘造饭碗’尤为关键。” 杨宜勇说，数据显示，创业带动就业有着明显的倍增效应。近年来，通过持续加大税收、融资、用地等方面政策支持，国家为鼓励创新创业营造了良好环境。目前，科技企业孵化器超4000家，创业投资机构逾3500家……我国已成为世界上第二大创业投资市场。

　　努力由人口红利向人力资本红利转变

　　“2012年，我国劳动年龄人口第一次出现了绝对下降，支撑我国经济增长的传统动力逐渐减弱，挖掘新的增长源泉尤为关键。”蔡昉说，这其中，人力资本的作用至关重要。只有实现更高质量的就业，把数量减少的劳动年龄人口变得更富有生产性，才能改善未来中国经济的增长质量。

　　蔡昉表示，发展教育和培训是提高人力资本整体水平的有效方式。可喜的是，70年来，我国就业人员素质大幅度提高。新中国成立时，劳动者普遍处在文盲半文盲状态。随着教育事业的发展，国民素质显著提升，劳动者为提升竞争力也更加注重自身素质的提高。据初步测算，2018年就业人员与1982年相比，高中受教育程度人员占比由10.5%提高到18.0%；初中受教育程度人员占比由26.0%提高到43.2%；小学及以下受教育程度人员占比由62.6%下降到18.7%。

　　“要将人口红利转变为人力资本红利，有两类重点群体特别值得关注：一是农民工，二是高校毕业生。”杨宜勇说。

　　蔡昉介绍，2011年的调查显示，农民工的平均受教育年限为9.6年，恰好适应要求劳动者有9.1年受教育年限的第二产业劳动密集型岗位，以及要求9.6年受教育年限的第三产业劳动密集型岗位。但是随着我国产业结构调整速度加快，更多岗位将转为技术密集型。根据测算，第二产业技术密集型岗位要求劳动者有10.4年的受教育年限，第三产业技术密集型岗位要求为13.3年。“农民工的受教育程度，尚不足以支撑他们转向这些新岗位。因此，要大力推广通识教育和职业教育，提高农民工群体的劳动生产率。”

　　高校毕业生也同样面临产业变革、结构调整带来的挑战。智联招聘数据显示，今年春招旺季，物联网相关的嵌入式工程师人才需求同比增幅超过46%，人才紧缺程度远高于其他技术职位，5G相关人才需求也大幅增长。“相较于企业对技术变革的感知，我国高等教育及职业教育有一定的滞后性，随着新一轮科技变革浪潮的到来，这种滞后性会更明显，需要及时调整，以提高人力资本的利用率。”蔡昉说。

　　制图：边纪红（新华社发）


　　《 人民日报 》（ 2019年10月31日 02 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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