口岸经济 释放活力（大数据观察·辉煌70年）

数据来源：海关总署

制图：沈亦伶

近日，由甘肃中欧国际物流有限公司发运的一列中俄木材班列抵达甘肃（武威）国际陆港口岸。这趟班列运载46个集装箱1700方木材，货值约100万元。“这是今年发运至武威的第八列中俄木材班列，截至目前甘肃（武威）国际陆港共进口木材1.36万方。”中欧国际物流有限公司负责人方红明说。

口岸是国家对外开放的门户，是对外开放必不可少的重要基础设施。新中国成立70年来，特别是改革开放40年来，口岸的发展极大地促进了我国和世界各国的国际合作、经贸发展、人员往来、对外交流，在中国改革开放进程中发挥着重要作用。

格局优化 建设提速

“以前小菠萝之类的进口水果在市场上很少见，价格也贵。现在在家门口就能买到，价格也亲民多了。”兰州市民李女士说。

去年底，兰州中川机场国际航空口岸进口冰鲜水产品和进境水果指定监管场地正式开始运行，由曼谷、河内飞往兰州的国际货运包机搭载的小菠萝、冻带鱼、石斑鱼等热带水果及冰鲜水产品，更加便捷地进入当地市场。

1978年，我国仅有对外开放口岸51个。截至目前，我国对外开放口岸已达307个，是1978年的6倍多，基本形成了沿海沿江水运口岸密集分布，陆路（铁路、公路）口岸与毗邻国家沿边境线多点设置，各省（区、市）重点开放城市和旅游城市航空口岸基本覆盖的全方位、立体化口岸开放格局。

近年来，我国新开和扩大开放口岸实行规划管理，从口岸开放管理转向开放管理与布局调整并重。从水运口岸看，在环渤海、长江三角洲、珠江三角洲、北部湾等地区形成了规模大、相对集中的沿海港口口岸群，进出口货运量约占全国口岸进出口货运总量的六成以上；从航空口岸看，我国国际航空运输规模日益扩大，国际航线网络通达各大洲；从陆路（包括公路和铁路）口岸看，我国先后与周边大多数国家签订了口岸开放和管理等双边法律文件，以中欧班列为代表的跨境铁路运输成为陆路口岸货物运输的新亮点。

促进开放 助力发展

“根据国家战略布局，结合内陆地区对外开放和承载产业转移的需要，内陆口岸担负着提升口岸经济发展水平，全面推进多元经济发展的重要任务。”兰州海关相关负责人介绍，作为内陆省份，甘肃省持续推动口岸开放，目前共建成开放航空口岸2个，兰州铁路口岸获批临时对外开放。在甘肃（兰州）国际陆港，依托兰州铁路口岸、多式联运示范工程等，甘肃特色产品正搭乘中欧、中亚、南亚公铁联运、国际陆海贸易新通道等国际货运班列走出国门。

口岸伴随着对外开放的进程而发展，同时也有力地促进了对外开放。

1950年，我国进出口贸易总额仅有11.35亿美元；1978年，我国进出口贸易总额206.4亿美元，进出口货运量7033万吨，出入境人员566万人次；而到2018年，我国进出口贸易总额达4.62万亿美元，进出口货运量445290万吨，出入境人员达6.5亿人次，口岸开放为我国成为世界货物贸易第一大国做出了应有的贡献。

营商环境 持续向好

近年来，我国着力优化口岸营商环境，大力推动口岸通关便利化水平提升。2018年，通过推动国际贸易“单一窗口”建设，并采取“减单证、优流程、提时效、降成本”等一系列手段，我国口岸整体通关时间大幅压缩。

去年，上海海关会同中远海运、上港集团联手启动大数据平台建设，探索利用大数据的理念和方法实现口岸安全与便利的有机统一。今年3月，广州海关发布25项措施，进一步优化营商环境，促跨境贸易便利化。8月，广州海关进口货物整体通关时间为25.22小时，出口货物整体通关时间为2.71小时，两者均较2017年压缩六成以上。上海海关于6月1日和8月26日，分别在虹桥机场和浦东机场试点先期机检工作模式。上海空港口岸单次航班通关时间已由原先的40分钟，缩短至15分钟左右，通关效率提升约62.5%。

截至2018年12月底，全国进口、出口整体通关时间分别比2017年压缩56.36%和61.19%。截至2019年7月，“单一窗口”已实现与25个部委的系统对接和信息共享，业务覆盖水、空、公、铁等各类口岸，货物申报应用率达100%。

《 人民日报 》（ 2019年10月31日 07 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)