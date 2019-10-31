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多方合力 点亮“夜经济”（经济聚焦·夜间经济观察③）

本报记者  王明峰  贺  勇  田  泓

2019年10月31日04:28  来源：人民网－人民日报
 

　　核心阅读

　　从整体来看，目前发展夜间经济仍面临诸多难题：消费者的新需求尚未被完全满足、夜间营业的收入和支出不成正比以及夜间公共交通运营、相关管理没有完全配套等。

　　为进一步点亮夜间经济，激发更多消费潜力，需要不断创新消费场景和业态，更需要进一步完善相关政策措施，提升城市公共服务和管理水平等。

　　

　　“谁家见月能闲坐？何处闻灯不看来？”从古代都城上元夜的热闹，到如今越来越多“不夜城”的出现，从赏月观灯到餐饮、购物、文旅、休闲等交叉融合，夜生活花样迭出，夜间经济悄然兴起。

　　对于大多数上班族来说，白天要上班，夜晚才开始个人生活。在技术不断发展、消费加速升级的当下，夜间经济的发展正孕育着巨大市场。各地纷纷发力夜间经济，培育经济新增长点。

　　发展夜间经济，各方怎么看？还有哪些需要改进和加强之处？各地又推出了哪些值得借鉴的措施？记者进行了采访。

　　面对需求升级 业态如何创新

　　南方游客到北方，会不太习惯冬天的夜晚，10点后一些街巷就一片冷清；而北方人到南方，常常感叹一家小面馆也能营业到深夜12点。

　　北京第二外国语学院校长助理、中国文化和旅游产业研究院院长邹统钎认为，除了气候原因，目前一些城市发展夜间经济还局限于餐饮、购物、灯光秀，高品质的文化、体育、竞技、表演等产品亟待开发和营销创新。事实上，这一现象已经得到地方政府有关部门的重视。各地纷纷要求在发展夜间餐饮、商业之外，促进夜间的文化、体育赛事、旅游等活动的发展。

　　在北京商业经济学会副会长赖阳看来，目前一些城市发展夜间经济主要是在延长营业时间方面进行探索，但从结构上而言仍处于“点状”，尚未形成“网状”系统，集中性的整体区域开发较少。“孤零零的某一家店营业，很难吸引消费者专程跑一趟。如果一家24小时书店旁还有配套餐饮、咖啡馆等等，就可以满足人们的联动需求。”

　　“发展夜间经济，应当统筹规划、合理布局，打造具有地方特色的品牌；依托优势资源，挖掘地方特色内涵，拓展和提升品质。”中央财经大学城市管理系副教授王伟表示。

　　“餐饮街、电影院、酒吧、KTV是目前国内多数城市的夜间经济承载体，导致大多数人对夜间经济的印象还停留在‘啤酒烤串购物唱歌’上。”成都大学文化旅游产业学院院长诸丹教授认为，消费者的夜间消费需求在不断扩大，但消费者对夜间消费的新业态、新场景和新体验等需求还尚未被完全满足。要充分挖掘城市本地文化旅游资源，从消费文化、地方特点、民宿文化入手，结合时代发展特征和商业进化模式，把握契机，寻找切入点。

　　夜间营业考题 商家如何破题

　　最近，位于北京东南四环的“李嘉嘉串串鲜”负责人正忙着跟合生汇商场里的电影院谈广告位，目标锁定为夜场观影人群。

　　为了从夜间经济市场里分一杯羹，商家各显神通。超市发总裁王增庆透露，超市发在北京玉泉路和学院路的门店已经实现了24小时服务。借助超市发“生鲜超市+罗森便利店+书吧”的形式，为当地消费者提供了一个24小时全天候的消费场所。“便利店里夜晚灯光通明，提供全天候服务，消费者可以买东西，也可以看书和工作。”

　　尽管夜间消费需求见长，对于商业企业来说，在实际运营中还是不得不算一笔经济账。一位餐饮从业者坦言，24小时营业意味着营业时间至少要增加8—10个小时，水电费用和人工成本都要增加至少一倍，如果营业额不能有相应增长的话，企业还是有不小的经营压力。

　　位于北京崇文门商圈的新华书店（花市店），这两年正成为文艺青年们的网红打卡点。因为2017年以来，这家书店开始24小时营业。

　　“我们想营造的氛围就是读者随时来，我们随时在。”书店经理李莉说。要24小时服务读者，必定要付出成本，尤其是夜间的支出。人工夜间的工资比白天高出30%，但是从晚上9点到第二天早上8点半开门这段时间所产生的销售额，大概只占全天销售额的5%左右。这样看来，夜间营业的收入和支出并不成正比。

　　如何平衡夜间营业产生的成本？书店想了个招。今年3月，店内在进门左侧开辟了一个多元化产品经营区，引进文创产品售卖，产生的利润就用来弥补夜间成本。

　　在北京市政协近日举办的“促进夜间经济发展”委员沙龙活动上，委员们建议，在鼓励相关企业开展夜间经营业务的同时，想方设法协助企业降低经营成本和实际负担，让企业能够持续经营下去。可以在鼓励商业零售企业、商业中心晚间延长经营时间的同时，给予企业用水、用电、用工的差异化价格政策或相应补贴等。

　　完善夜间配套 各地如何发力

　　保障夜间消费，夜间公共服务和管理如何进一步完善，也是摆在各地面前的一道新考题。

　　不少消费者反映，国内大部分城市公交车和地铁最晚运营时间为22点至23点，在大型商圈，夜间打出租车也经常需要排号。

　　为完善城市公共交通，去年3月，成都推出12条夜间公交线路，将22点至凌晨1点的运营线路比例提高至32%。成都公交集团相关负责人表示，这些公交线路有效提升了市区各商圈、餐饮、娱乐等大型场所夜间经济发展的公共交通服务水平。目前成都文旅公交旅游发展有限公司正规划设计一条夜间旅游线路，将通过旅游观光巴士串联宽窄巷子、东门码头、春熙路等热门地点。

　　北京市商务局局长闫立刚介绍，北京将地铁1号线、2号线运营时间进一步延长，每年5月至10月，每逢周五、周六，1号线双向延长运营时间1小时，为消费者前往长安街沿线及二环周边的“夜京城”消费场所提供便利。

　　对于一些商业综合体反映的夜间停车难问题，北京市交通委也在组织各区结合停车位供需情况，利用空闲土地等新增一批停车位。交通部门还将对“夜京城”地标、商圈及生活圈加大出租车调度，增加周边驾驶员数量，通过鼓励措施及优先调派策略引导驾驶员接单。

　　除了消费者的困难，不少商家也反映在延长夜晚营业时间时遇到一些阻碍。

　　成都一家火锅店负责人提出，尽管目前很多餐厅已经尝试延长服务时间，但针对餐饮业的垃圾清运时间还没有跟着延长，相应配套措施应该到位。

　　上海市流通经济研究所副所长张丽媛建议，对夜间消费集中区域的灯光、交通、停车及垃圾等制定一系列标准和导则，支持各商家规范增设亮化设施和设置霓虹灯。同时，还应加强对夜间消费相对集中路段的交通疏导，制定出台更具灵活性的停车管理措施，满足夜间出行需要。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月31日 10 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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