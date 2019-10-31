减税降费成绩单 晒出企业获得感（经济发展亮点多韧性足）

10月30日，国家税务总局召开新闻发布会，介绍今年前三季度税务部门落实减税降费、组织税收收入、深化“放管服”改革、优化税收营商环境等情况。

各行业门类税负水平均实现下降，税收增速回落

今年以来，我国实施更大规模减税降费，随着个税改革、深化增值税改革、降低社保费率等措施相继落地，减税降费规模持续扩大，企业和居民获得感不断增强，助推经济不断迈向高质量发展。

税务总局公布的数据显示，前三季度全国累计新增减税降费17834亿元，其中新增减税15109亿元，新增社保费降费2725亿元。新增减税主要包括增值税改革新增减税7035亿元，小微企业普惠性政策新增减税1827亿元，个人所得税两步改革叠加新增减税4426亿元。

“今年实施更大规模减税降费政策对税收收入的减收影响较为明显。”税务总局减税办常务副主任、收入规划核算司司长蔡自力介绍，前三季度全国税务部门组织税收收入（已扣除出口退税）112658亿元，增长0.3%，增幅比去年同期回落12.9个百分点。

值得关注的是，前三季度各行业门类税负水平，同比均实现不同程度的下降。其中，制造业新增减税4738亿元，占新增减税总额的31.36%，行业税负同比下降1.08个百分点；批发零售业新增减税3258亿元，占新增减税总额的21.56%，行业税负同比下降3.27个百分点；建筑业，交通运输、仓储和邮政业共新增减税1179亿元，占新增减税总额的7.8%，这两个行业税负同比分别下降0.63和0.35个百分点。

减税降费促发展、激活力效应进一步显现

深圳市华星光电技术有限公司拥有全球最高世代半导体显示器件生产线，凭借减税降费带来的资金支撑，公司不断加大研发投入，企业发展势头越来越好。

“去年增值税税率下调给企业减税约2243万元，今年税率再次下调，预计减税约7900万元。”华星光电财务负责人彭攀说，“节约下来的资金，公司将用于加大产品研发投入，提高产品市场竞争力。”

蔡自力介绍，减税降费政策实施以来，税务部门在狠抓政策落实的同时，对政策实施效应进行了初步分析，结果显示，减税降费对稳定经济发展、激发创新创业活力等方面的作用日益显现。

——减税降费落地生根，稳定了经济发展预期。在国内外经济形势复杂多变的情况下，减税降费政策充分发挥了逆周期调节作用，更直接更有效地惠及广大纳税人、缴费人，稳定了经济发展预期。税务部门调查数据显示，92.2%的纳税人认为减税降费对企业生产经营活动产生了积极影响，提振了市场主体信心。

——研发投入快速增加，激发了科技创新活力。税务部门调查数据显示，前三季度，45%的制造业纳税人将减税降费红利用于增加研发投入。税务部门监测的10万户重点税源企业前三季度研发费用同比增长19.3%，增幅较2018年全年提高3.4个百分点。

——民营经济深享红利，增强了向好发展基础。前三季度，包括民营企业和个体经济在内的民营经济纳税人新增减税9644亿元，占新增减税总额的64%，受益最大。小微企业普惠性减税政策受益对象大多是民营经济，前三季度，民营经济享受该政策新增减税1619亿元，占比为88.61%。

——居民消费能力提升，拉动了社会消费增长。前三季度，个人所得税改革新增减税4426亿元，累计人均减税1764元。个人所得税的减少，增加了居民收入，提升了居民消费能力。税务总局数据显示，前三季度，反映居民消费活力的生活服务业销售收入增长16.2%，互联网批发和零售销售收入同比增长16.8%，分别高于三产销售增速4.7和5.3个百分点。

——市场主体活力激发，助力了社会就业稳定。前三季度，全国新增市场主体（含个体工商户）办理过涉税事项的有776.7万户，月均新增86.3万户。减税降费政策增强了创业的意愿，提高了市场主体活跃度，创造了更多的就业岗位。

此外，出口企业受益明显，前三季度，出口企业累计享受减税2742亿元，同时受出口退税率两次提高的利好，出口企业增加出口退（免）税409亿元。

办税环境优化，超九成企业纳税人满意度明显提升

今年以来，税务部门持续出台各项措施，不断减轻企业办税负担，纳税人满意度和获得感不断提升。

从税务总局委托第三方开展的2019年纳税人满意度专项调查结果来看，全国纳税人满意度综合得分为84.42分，比2018年同口径得分提高1.44分，继续保持稳中有进的态势，超九成的企业纳税人满意度明显提升。

发布会上，税务总局新闻发言人付树林介绍，近日发布的《关于进一步简化税务行政许可事项办理程序的公告》，对仅保留的6项税务行政许可事项进一步简化办理程序，减轻办税负担，提高服务效率。其中，对部分税务行政许可事项，在20个工作日法定办结时限的基础上，进一步压缩办理时间。如对纳税人延期申报核准、增值税专用发票最高开票限额审批等3个事项的办结时限压缩至10个工作日以内。

“税务部门积极持续推进税收违法‘黑名单’和联合惩戒制度，着力构建褒扬诚信、惩戒失信的税收信用体系，取得明显成效。”付树林介绍，自2014年10月起公布“黑名单”案件以来，截至今年9月，全国税务机关累计公布30645件，其中仅今年前三季度公布的案件数量达14003件。

《 人民日报 》（ 2019年10月31日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)