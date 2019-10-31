走向更加广阔的舞台——写在民营企业座谈会召开一周年之际

这是直面挑战的铿锵宣示——

“我国民营经济只能壮大、不能弱化，不仅不能‘离场’，而且要走向更加广阔的舞台。”

这是走向未来的底气所在——

“保持定力，增强信心，集中精力办好自己的事情，是我们应对各种风险挑战的关键。”

2018年11月1日，习近平总书记主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话，充分肯定我国民营经济的重要地位和作用，表明我们党坚持基本经济制度、坚持“两个毫不动摇”的坚定立场，提出有力举措，为民营企业未来发展指明方向。

一年来，伴随从中央到地方一系列政策落地，越来越多民营企业在主动作为中稳预期、增定力、添信心，用实际行动印证：民营经济发展的舞台十分宽广！

吃下定心丸 安心谋发展

这几天，温州世纪公园正忙着迎接一个特殊节日——11月1日，全国通过地方立法设立的首个“民营企业家节”即将开幕。

就在本周，深圳市六届人大常委会第三十六次会议，通过了将11月1日确立为“深圳企业家日”的议案。

温州和深圳，同为中国民营企业的集聚地，选择在11月1日这一天向企业家致敬，其背后的特殊意义不言而喻。

何止这两地！去年11月1日中央召开的高规格民营企业座谈会，对占中国超九成企业数的民营企业而言，有着“指南针”的现实意义。

回忆去年参会情景，全国工商联副主席、正泰集团董事长南存辉感慨万千。

“针对社会一度出现的质疑民营经济的杂音，这次座谈会提出的3个‘没有变’和6方面举措，着实给民营企业家吃下了定心丸！”

减轻企业税费负担、解决民营企业融资难融资贵问题、营造公平竞争环境、完善政策执行方式、构建亲清新型政商关系、保护企业家人身和财产安全……座谈会部署针对性极强，彰显中央对支持发展民营经济的庄严承诺。

6方面政策中，减税降费带给企业“真金白银”的实惠。

9月20日，苏宁第4000家零售云实体店在广东惠州惠阳区淡水镇开业。苏宁瞄准社区和县镇市场发力，并完成对万达百货和家乐福中国的收购，线下门店总数超1.3万家，今年已新招员工约5万人。

“潜力巨大的农村消费市场机遇无限，而减税降费缓解了成本上升压力，仅降社保费费率一项就预计全年节省成本1.5亿元。”去年参会的苏宁控股集团董事长张近东说。

国家税务总局30日数据显示，前三季度民营经济纳税人新增减税9644亿元，占新增减税总额的64%。

企业卸下沉重的包袱，才能走得更远；插上资本的翅膀，则会飞得更高。

2018年以来，受国际形势不确定性增强、国内经济增速放缓、去杠杆等因素影响，一些民营企业遭遇融资“大考”。

山东青岛，从事放射性废物处置服务的东卡环保工程技术有限公司，去年一度因轻资产、抵押物少陷入资金困境。最终，青岛银行以科技金融投（保）贷融资模式为其贷款1000万元。

“这笔资金就像雪中炭、及时雨，公司顺利签约了一个1.68亿元的项目，并持续跟踪数十个项目。”东卡财务总监陈希胜兴奋地说。

据央行数据，前三季度，我国民营企业贷款累计新增3.1万亿元，占全部国有及民营企业贷款增量的40.1%，同比提高4.5个百分点。

一年来，从出台实施约2万亿元规模的减税降费举措，到打出债券、信贷、股权“三支箭”缓解融资难融资贵；从有序推进“证照分离”全覆盖，到加大涉企业家产权错案甄别纠正工作力度……各种扶持举措渐次落地，如春风送暖，让越来越多民营企业家感受到“自己人”的安全感和获得感。

湖南株洲，今年上半年，当傲英创视信息科技有限公司董事长孙小波向“动力谷”园区负责人提出“能否将管委会一处办公用房用作技术测试”时，管理方二话没说，立即腾让。

“企业按照自身规划发展时，政府部门不越位；需要政府协调和解决困难时，政府部门不缺位。”孙小波说，“有这样的营商环境，我们就可以安心研发技术和开发市场。”

海阔凭鱼跃。今年前三季度，全国日均新登记企业超1.9万户。新设私营企业从业人员1103.9万人，同比增长24.03%。

不久前，中央深改委第十次会议审议通过《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》。随着更多扶持举措的落实、落细，民营经济发展的春天，值得期待。

只要信心不滑坡 办法总比困难多

企业对美出口同比下降，阿根廷、土耳其等国货币大幅贬值吃掉利润……今年以来，福建兴翼机械董事长叶根翼明显感觉到国际市场传来的阵阵寒风。

春江水暖鸭先知。这家位于泉州的地坪研磨机生产厂家，产品销往全球120多个国家和地区，对国际市场的冷暖雨晴十分敏感。

压力之下，兴翼在产业链上做文章。公司推出的智能研磨机大受市场欢迎，以30%的销售量创造了公司60%以上的销售额。

当前，全球保护主义、单边主义抬头，世界经济不稳定不确定性增多；国内转型升级、推动高质量发展进入攻坚克难的关键阶段，成本升高、环保压力加大、融资困境有待破解……压力叠加下，不少民营企业深感挑战重重。

只要信心不滑坡，办法总比困难多。

内外形势变化的确加剧不少民营企业的压力，但也形成倒逼、促成机遇，越来越多的企业主动出击、直面挑战、突出重围。

越是吃劲，越要加足马力，向内要动力——

一款设计时尚、功能实用的蒸烤一体机上市半年，市场占有率即达到20%，单款产品销售额突破1亿元。这样的成绩单让杭州老板电器股份有限公司首席营销官叶丹芃直言“惊喜”。

“中国拥有无可比拟的巨大单一市场，不管外部环境如何变化，只要‘精耕’用户和市场，国内市场潜力依然很大。”叶丹芃说。

越是困难，越要迎难而上，向外要机遇——

正在举行的第126届广交会上，已参展36届的广西三环企业集团股份有限公司带来新产品。一件件以高透、高白为亮点的陶瓷制品，展示着企业的产品升级和技术创新。

“原来公司以出口欧美地区为主，如今开始在中东、中亚等‘一带一路’沿线开拓新市场。”公司董事梁桂东说，广交会是中国企业拓展市场的重要渠道，公司已在迪拜设分公司，专攻创收较高的浮雕金产品。

越是挑战，越要保持定力和信心，提升自身竞争力——

面对风雨挑战，越来越多民企着眼于创新、改革，实现凤凰涅槃。

“创新决定我们能飞多高，品质决定我们能走多远。”小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军说。成立9年来，坚持信息技术与制造业深度融合，小米产品畅销海外，并在今年成为最年轻的《财富》世界500强，书写又一个来自中国的纪录。

正如诺贝尔经济学奖获得者罗纳德·科斯曾赞叹，中国经济改革故事是坚强的民营企业家的故事。于奋斗者而言，当下的困难终会是暂时的风雨。

心无旁骛谋实业 广阔天地有作为

面向未来，尽管挑战诸多，但在经济高质量发展的征程中，企业家们信心更足、定力更强、步履更稳。

能根据洗衣机的状态，自动升降；能自动识别晴天、阴雨和夜晚，自动计算太阳的光线角度，并根据阳光定时旋转或错位晾晒；360度感应式杀毒除螨……

“在某电商平台举办的购物节上，一天就销售3000套，一个星期共销售了1.6万套。”浙江好易点公司市场部经理郑旭英向记者展示了一款风格简约、功能强大的晾衣机。

昔日生产电动遮阳棚的外贸出口企业，经过二次创业实现涅槃：通过收购德国智能家居企业，拥有全球专利350多项，获得全球设计大满贯；成为国家电动晾衣机行业标准制定组长单位；获得小米旗下资金入股，进入小米智能家居生态系统。

扎根实业、不懈奋斗，中国民营企业正努力跨越转型升级这个最大的“坎”、爬过创新发展这个最陡的“坡”。

发展中的困难、前进中的问题、成长中的烦恼，只能在发展中、在坚持不懈的改革攻坚和创新奋斗中解决。

“形势总是瞬息万变，关键是要把握发展大势，心无旁骛做好实业，提升核心竞争力。今天的创新力就是明天的生产力。”波司登集团董事局主席高德康说。

上世纪70年代，高德康与10个农民用8台家用缝纫机创业。40多年一路风雨，这位老企业家对未来的发展更加笃定。“去年以来，波司登回归‘品牌’引领发展的模式，通过品牌提升发展动能，强化产品和渠道创新，加速智能改造赋能产业升级。”

面向未来，中国以前所未有的勇气和决心持续优化营商环境——

“和第一稿相比，新的政策几乎推翻重来，充分吸收了企业家的意见建议。”提及温州市瓯海区《促进智能锁产业发展十条政策》，浙江中立集团董事长詹显光感慨地说，地方涉企政策制定充分征求企业家意见，让企业家发展的信心更足。

从9月国家发展改革委发布《关于建立健全企业家参与涉企政策制定机制的实施意见》，到10月国务院全文发布《优化营商环境条例》，再到全国统一的市场准入负面清单进一步修订……近期一系列完善营商环境的重磅政策密集发布。

一些企业家表示，下一步关键要把好政策落实得更细、更实、更深，保持政策的稳定性，避免执法“一刀切”，让政策红利真正落到企业身上。

面向未来，供给侧结构性改革持续深化，民营企业发展前景可期——

国资国企、财税金融、土地制度……重要领域和关键环节改革不断深化，前进道路上的障碍持续破除，中国发展动能更足；

开放大门越开越大，“一带一路”深入发展，中国经济更深融入世界，中国发展活力更强；

区域协调发展格局渐次铺展，城镇化进程持续推动，乡村发展正在振兴，中国发展空间更大……

今年前三季度，中国经济同比增长6.2%，在全球经济总量1万亿美元以上的经济体中发展最快。更重要的是，居民收入稳步增长、就业继续保持稳定，消费潜力持续释放，创新活力不断激发，中国经济长期稳中向好的总体势头依然稳健。

8月，青海西宁。2019中国民营企业500强峰会上，上榜的500强企业家代表向全国广大民营企业家发出倡议——

“与国家同呼吸共命运，提振发展信心，增强创新决心，不忘创业初心，坚定报国之志。”

中国经济大海澎湃激荡。在高质量发展的时代潮流中，中国民营企业和民营企业家将继续作为改革开放的实践者和推动者，不断发展壮大，迈向更加广阔的舞台。

（新华社北京10月30日电 记者韩洁、安蓓、申铖、魏一骏、康淼、席敏、吴雨、王琦）

《 人民日报 》（ 2019年10月31日 01 版）

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