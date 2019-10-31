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评论员观察：城市治理，下足“绣花”功夫

桂从路

2019年10月31日08:13  来源：人民网－人民日报
 

　　城市加速发展，治理要从精细处入手，从群众的操心事、烦心事、揪心事做起

　　小到一个井盖，大到城市的规划布局，唯有推动治理重心下移、力量下沉，才能让治理的针脚更细密，城市的运行更顺畅

　　唯有坚持问计于民，才能提升治理的科学有效性，找到精准治理的发力点

　　

　　城市治理是国家治理体系和治理能力现代化的重要内容。近年来，从北京实施党建引领“街乡吹哨、部门报到”改革，到浙江将“枫桥经验”应用于移动互联时代的城市治理，再到上海利用大数据打造“城市大脑”破解超大城市治理难题……得益于技术创新和治理升级，我国城市治理的水平进一步提高，向精细化方向深入发展。

　　中国人对城市治理的理解，是随着城市化率的节节攀升而不断深入的。2018年底，中国的常住人口城镇化率已经达到59.58%。越来越多的人成为城市人，越来越多的大型、特大型城市开始崛起，城市群、都市圈加速形成，人们对城市功能和城市生活有了更深入的理解，并逐步告别以往粗放式的城市管理方式。如何克服各种各样的“城市病”？如何打造包容、协作、智慧的现代城市？如何走出一条中国特色的城市治理新路子？时代的发展，为城市治理出了一道道颇有难度的考题。解决这些问题，需要转变治理思维、提升治理能力、完善治理体系。

　　城市加速发展，治理要从精细处入手，从群众的操心事、烦心事、揪心事做起。习近平总书记在上海考察时强调，“既要善于运用现代科技手段实现智能化，又要通过绣花般的细心、耐心、巧心提高精细化水平，绣出城市的品质品牌。”客观来说，当前一些城市在治理上还存在不精细、不科学的地方。比如，针对路面上电动车较多的现实情况，一些地方出台拟禁行电动车的规定，引发了对一刀切式管理的质疑。又如针对车辆超载等群众反映强烈的问题，各地出台了不少管理办法，但问题在于落实不细、不严。精细化的管理，不仅是一种态度，更是一种能力。小到一个井盖，大到城市的规划布局，唯有推动治理重心下移、力量下沉，才能让治理的针脚更细密，城市的运行更顺畅。

　　城市是人民的，城市治理说到底要坚持以人民为中心的发展思想。唯有坚持问计于民，才能提升治理的科学有效性，找到精准治理的发力点。近年来，党中央围绕城市治理，推出了一系列落地有声、群众叫好的扎实举措：从人民群众最关心最直接最现实的利益问题入手，把加强基层党的建设、巩固党的执政基础作为贯穿社会治理和基层建设的一条红线；为改善群众的居住条件，加快实施棚户区改造；围绕群众反映强烈的环境问题，推进城市垃圾分类、河湖长制治理、“厕所革命”……一系列城市治理的难题得以破解，一个重要原因就在于将“人”这个最重要因素放在城市治理的中心位置。城市治理好不好，老百姓感受最直接，也最有发言权。从这个意义上说，公众参与是精细化治理不可或缺的部分。

　　提升城市治理精细化水平，离不开科技发力。近年来，大数据、云计算、人工智能等新技术应用到城市治理领域，通过实现对治理全民性、全时段、全要素、全流程的覆盖，为智慧城市打开了更多发展空间。但也应注意，城市治理的精细化不能简单等同于对科技的依赖，而应建立在精打细算、追求效益的基础上，避免资源投入的浪费和低效。此外，针对新技术应用带来的新问题，如人脸识别技术引发的隐私保护问题，不同收入阶层的“数字鸿沟”问题，以及网络信息安全等，都需要我们在主动顺应城市治理智能化趋势的同时，规避可能存在的风险，消除技术背后的隐患。

　　党的十九大报告明确提出，“打造共建共治共享的社会治理格局”。城市是人们生产生活的重要载体，寄托着亿万人民美好生活的向往。坚持以人民为中心的发展思想，不断提升城市治理的精细化水平，共建共治共享的现代化城市必将带给人们更多获得感、幸福感、安全感。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月31日 05 版）

(责编：庄红韬、杨曦)
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