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人民时评：把稳增长放在更突出位置

周人杰

2019年10月31日08:13  来源：人民网－人民日报
 

　　整体上看，中国经济增速没有偏离合理区间，而且动能依旧强劲、总量依旧令人瞩目。着力做好“六稳”，关键是把党中央各项决策部署落到实处，坚决按社会主义市场经济规律办事

　　

　　今年前三季度经济数据出炉后，引发了各界的关注，尤其是第三季度实际GDP同比增长6%，而9月份CPI同比增长3%，这样的数据究竟该如何看待？是不是像某些外媒所说的“严重放缓”？对经济发展中遇到的阶段性问题，又该如何有的放矢应对？在回答这些问题之前，首先应当明确的是看待指标波动的方法论，仍要牢牢坚持马克思主义政治经济学的立场和观点，科学运用习近平新时代中国特色社会主义经济思想做分析、下判断、出对策。

　　实际GDP自然是最具代表性综合性的经济指标，但数据评价决不能“只见树木、不见森林”。一方面，由实际GDP和CPI的加总构成的名义GDP，仍处于稳中有进的良好势头，从整体维度表明中国经济增速不仅没有偏离合理区间，而且动能依旧强劲、总量依旧令人瞩目。此外，制造业新订单增多，汽车生产和销售降幅收窄，房地产市场因城施策逐步收效，粮食安全形势向好，种种回暖信号也初步构成了“筑底”态势。这与其他主要经济体对比鲜明，因此国际货币基金组织对中国经济上调了增速的预期。另一方面，对经济全局的观察需要但不该局限于GDP与CPI的短期波动。如论者言，只要就业与收入、生态环境与质量效益稳步提升，增速高一点、低一点都是可以接受的。

　　先看就业，1097万人的城镇新增就业已基本完成全年目标任务；再看收入，居民人均可支配收入实际增长6.1%，与经济增速基本同步。就业、收入直接联系群众的幸福感，是经济发展的目的，进一步看也是发展的潜力。同时，单位GDP的能耗持续下降，战略性新兴产业和高技术制造业提质增效，服务业用电量同比增长8.7%，铁路货运量同比增长6.1%……综合来看这些表征质量和效益的要素，中国经济并没有“严重放缓”。更何况，总体运行平稳、结构持续优化、民生不断改善，这是在明显增多的困难风险挑战下取得的，实属不易。

　　同时也要看到，今年以来国内外不确定因素在增加。从外因看，全球正在经历国际金融危机以来“最慢增长”，周期性因素、体制性阻碍、逆全球化思潮、地缘政治困境等交织，短期难见复苏曙光。从内部看，财政政策的加力提效、货币政策的松紧适度面临不同程度、不同形式的“两难”压力。比如，更大规模减税降费为企业减负，对地方财政收入也形成一定压力；地方专项债规模在拓展、进度在提速，要避免安排使用不当等问题。又如，CPI连续上行，但PPI连续下行，信贷投放既要避免大水漫灌，又要适度开闸、“放水养鱼”，满足实体企业的迫切需要。再如，部分外向型民营企业负担较重，实体经济的投资增速受到抑制，信贷资金有“空转”现象，动能转换中的新业态存在成长困惑，等等。这些复杂情况都考验着各级治理者在合规条件下的治理能力。

　　面对挑战，我们要坚持把思想和行动统一到党中央的各项决策部署上来，增强忧患意识、沉稳应对压力，着力做好“六稳”工作，把稳增长放在更加突出的位置。所谓宏观调控的“逆周期调节”，难就难在相机抉择、平衡施策、精准发力。抓住“稳增长”目标完善调控力、度、效，扩大有效投资补上基础设施短板，用市场化办法降低实际利率，助力中小企业脱困，深化“放管服”改革、优化营商环境，推进全方位高水平对外开放，我们一定能练好内功、渡过难关，夯实发展的微观基础，以更高质量的调控赢得更高质量的发展。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月31日 05 版）

(责编：庄红韬、杨曦)
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