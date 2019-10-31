现场评论：持续释放创新能量

重视创新的想法、培养创业的热情，清除创新的障碍、减少创业的阻力，才能让每个人的创新步履都行稳致远

唐代《元和郡县图志》中用16个字来描述绵阳：“东据天池，西临涪水，形如北斗，卧龙伏焉。”今年发布的绵阳城市标识，就以此为创意来源，用绵字的回纹印图案、区域地理符号等设计而成。这一标识的整体图案又形似一个集成电路芯片，寓意着传承与创新、历史与未来，将绵阳的科技创新精神融入了这方“绵古创新”之印。

绵阳，不只是巴蜀一城，更是国务院批准建设的唯一的国家级科技城。不少人疑惑：这个既不靠海，又不沿边，也不是省会的城市，如何从大山深处跃变为一座科技城？它的发展密码是什么？在新发展理念指引下，这座科技城又将如何迸发出新的活力？

带着问题探寻绵阳的发展之道，有一个故事意味深长。绵阳科技城管委会一位负责人讲了自己的一段经历：两口子感情很好，却在买彩电这事上发生分歧，就为了一定要买“长虹”牌，他把老婆气走了，自己掏“私房钱”买的。他说，这就是绵阳人对自己城市生产的长虹电视的感情。

无论是绵阳这个城市，还是长虹这个企业，都流淌着创新血液。可以说，这座创新之城，得益于有传承、有积淀的创新土壤长期涵养，才能持续释放出创新的能量。

科技城，需要大企业的领航，更需要小微企业千帆竞发，才能持续激活一池创新之水。绵阳如同形成了一个创新创业的“漩涡”，已有的高科技资源向外扩散，外部的创新力量向内汇聚。无论城市还是乡村，有的做特殊材料、有的研发新能源汽车、有的搞医药、有的种藤椒、有的养土鸡，虽然技术含量不同、领域广泛、规模各异、产值不等，却都在这片创新创业热土上扎根、生长。“创业才叫梦想，创新引领未来”，创新创业只有多点开花才能百花齐放。

创新创业需要精气神。这个精气神是对“两弹精神”的赓续，当年因“落后就要挨打”，奋发自力更生研制出“两弹”，如今置身全球化浪潮、面对改革发展突围的重任，这股劲头不能丢；是营造鼓励创新、宽容失败的氛围，为创新创业“小苗”浇水施肥，给予其创新的窗口时间。讲创新容易，搞创新难。能否整合创新资源，能否建立创新集群，能否解决政策碎片化问题，能否引进并留住既懂创新又懂管理的复合型人才，能否扩大区域开放、化区位劣势为创新优势等等，不只是绵阳一城面临的新课题，也是其他类似城市在创新中都要破解的难题。重视创新的想法、培养创业的热情，清除创新的障碍、减少创业的阻力，才能让每个人的创新步履都更加坚实。

古人言：涪江江水抱山流，淡烟乔木是绵州。绵阳的生长发展，一如其名。以创新的土壤孵化创新的因子，用创新智慧激发创新活力，绵阳这座城市的未来一定会绵延向前、生生不息。

《 人民日报 》（ 2019年10月31日 05 版）

(责编：庄红韬、杨曦)