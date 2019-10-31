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建立金融服务乡村产业振兴长效机制（大家手笔）

胡金焱

2019年10月31日08:13  来源：人民网－人民日报
 

　　乡村产业振兴离不开金融支持。近年来，我国大力完善农村金融服务体系、创新农村金融产品和服务、加快建设农村金融基础设施，农村地区金融服务覆盖面、可得性、满意度不断提升。但也应看到，我国农村金融发展仍面临着中小金融机构供给不足、服务“三农”和小微企业的金融机构较少、农村地区以及贫困人口融资难等诸多矛盾和问题。提升金融服务乡村产业振兴的能力和效果，关键在于深化金融供给侧结构性改革，建立金融服务乡村产业振兴的长效机制。

　　优化农村金融机构体系。农村金融机构网点少、业务占比低是金融服务乡村产业振兴的短板。优化农村金融机构体系，应坚持扩大金融机构增量、提升存量金融机构服务水平双向发力。在扩大增量方面，大力发展普惠金融，积极发展村镇银行等多形式农村金融机构；探索发展新型农村合作金融，稳妥开展农民合作社内部资金互助试点；发展天使投资等新兴金融业态，加大对处于初创期的乡村小微企业融资支持。在提升存量方面，应推动传统商业银行建立普惠金融事业部、小微支行和社区支行，增加“三农”业务比重；发挥好开发性、政策性金融机构的积极作用，对农村交通运输、农田水利、农村饮水、农村物流、宽带网络等基础设施项目提供有针对性的中长期信贷支持；发挥好农村信用社、农村商业银行、农村合作银行的主力军作用，拓展金融服务乡村产业振兴的广度和深度。

　　优化农村金融产品和服务体系。目前，金融机构向农村地区提供信贷产品时，普遍要求提供抵押担保且产品和服务单一，难以满足乡村产业振兴需要。应引导金融机构创新产品和服务，针对乡村产业振兴重点领域和薄弱环节提供个性化、差异化、定制化精准服务。充分利用大数据、云计算等现代金融科技手段，优化信贷流程和信用评价模型，提高贷款发放效率和服务便利度。推出有针对性的金融产品和服务，有效满足贫困户在生产、创业、就业等方面的合理融资需求。鼓励针对农业生产面临的自然风险、市场风险较高等问题创新农业保险产品，为现代农业发展保驾护航。还应结合农村集体产权制度改革成果，对“两权”抵押贷款试点、集体经营性建设用地使用权抵押贷款试点的经验予以总结推广，提升农村地区市场主体的融资能力。

　　优化金融风险防控体系。金融支持乡村产业振兴是金融支持现代农业发展的延续和深化，也是各类金融资源优化组合，进入新发展领域、服务新发展模式的创新实践，面临的难度大、不确定性高，容易形成新的风险点，必须把防范化解金融风险放在首要位置。应聚焦涉农领域风险识别难问题，建立覆盖广泛的风险监测识别网络，促进金融风险识别排查与农村综合治理工作互联互动，精准识别各类潜在风险隐患；聚焦乡村振兴重点产业，优化金融机构内部管理机制，特别是在抵质押物认定、融资期限设计、金融产品定价等方面加强创新，提高金融支持乡村产业发展的安全性和针对性；聚焦乡村地区金融风险燃点低、规模小、传导快的特点，建立健全风险应急处置机制，对各类“小问题”早纠正、早化解，避免久拖成疾、扩散蔓延。

　　优化县域金融生态环境。县域是乡村产业振兴的主战场，也是逃废银行债务、非法集资等各类违法违规行为多发易发区域。引导金融资源流入乡村，要聚焦县域金融供给任务重和金融生态脆弱的双重特点，着力疏通金融供给渠道，大力优化金融生态环境。应把商业可持续和风险可控作为金融支持乡村产业振兴的基本原则，从严查处各类恶意逃废金融机构债务、骗取金融资源等行为；健全相关法律法规体系和司法审理程序，提高金融领域相关案件的审理效率。着力加强县域金融基础设施建设，特别是在金融科技应用、机构网点布局、金融机具布设、金融知识普及、金融政策宣传等方面加大工作力度，提高乡村地区对金融资源的吸引力。

　　（作者为青岛大学党委书记、山东大学省级新型智库“区域金融改革与发展研究中心”主任）

　　《 人民日报 》（ 2019年10月31日 09 版）

(责编：庄红韬、杨曦)
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