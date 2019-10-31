补齐农村养老短板
北京大学社会学系教授陆杰华——
积极应对人口老龄化顶层设计亟须补齐农村养老服务体系建设的短板，全面实现城乡养老基本公共服务均等化的目标。补齐农村养老短板不仅是推进我国老龄事业和产业的迫切需要，也是缓解现阶段农村多重养老困境的必经之路，还是实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的战略要求，对于提升农村老年人养老保障水平、推进基本公共服务均等化、解决特殊老年人养老问题、促进健康老龄化与积极老龄化也具有重要意义。
我们呼吁，下一步应当将新时代农村养老服务中长期规划摆在优先发展的战略地位，强化顶层设计，形成农村养老服务发展的政策环境，重点关注不发达地区、边远地区、少数民族地区养老服务体系建设，重点做好对农村经济困难的失能、失智、残疾、计划生育特殊家庭老年人养老保障与服务关怀工作。
广东省康复医学会会长窦祖林——
促进康养深度融合
中国城乡老年人有18.3%为失能、部分失能状态。“健康中国行动”提出，在未来的10年，65至74岁老年人失能的发生率要有所下降。要控制这个增速，努力寻找行之有效的干预和治疗方法至关重要。
老年康复是康复医学的一个分支，以消除和减轻老年人因衰老、慢性疾病引起的运动、认知、言语等各种功能障碍，弥补和重建功能缺失，设法改善和提高各方面功能的医学学科，也就是针对老年人功能障碍的预防、诊断、评估、治疗、训练和护理的医学学科。可见康复是有效预防老年失能的重要手段。
目前我国养老服务中老年康复相关内容缺乏标准，期待在相关政策推动下，通过康复与养老产业深度融合，搭建出从临床、康复到养护全方位的老年失能防治体系，并且培养一批医养结合康复专业人员以及具备康复知识的养老护理员。
长寿之乡绿色发展区域合作联盟执行理事长卢彩柳——
培育养生名优产品
长寿之乡绿色发展区域合作联盟自成立以来，在致力于高标准高质量培育长寿之乡养生产品、企业、产业的同时，也一直积极寻求更广阔的平台，将长寿之乡的养生名优产品、养生理念、养生文化奉献给广大民众。
联盟与中国国际老龄产业博览会合作，设立中国长寿之乡特色展区，2018年首次亮相博览会，便收获了众多的关注和厚爱，产生了良好的效果。通过与中国国际老龄产业博览会这个中国最具影响力的养老博览会深入合作，长寿之乡的长寿文化和养生理念得到了广泛传播，各长寿之乡的养生名优产品、康养项目等受到欢迎，实现了供需的有效和精准对接。
同时，博览会汇聚老龄产业发展最前沿产品、技术和信息，也推动着联盟和各中国长寿之乡不断加强和提升产业培育，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，促进长寿之乡高质量绿色发展。
《 人民日报 》（ 2019年10月31日 15 版）
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