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营商环境好，市场机会多，发展预期稳

“正是创业好时候”（走一线，探“六稳”④）

本报记者  汪文正

2019年10月31日08:16  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　才从郑州乘坐高铁回京，张宇轩回公司处理了好几项事务，又马不停蹄地赶往机场，准备飞往深圳。国庆节后，正逢企业秋招季，张宇轩联络好讲师，准备到北大、哈工大等高校的深圳校区开办求职咨询讲座。“忙完这一阵，就可以忙下一阵了。”张宇轩调侃说，“越是忙，越说明我们这家小公司业务多、前景好。”

　　去年底，张宇轩留学归国，和朋友一起在北京创立了“北京华金圈信息咨询有限公司”，主打教育及求职咨询服务。

　　“当下的营商环境对小微企业非常‘友好’，正是创业的好时候。”张宇轩深有感触。

　　注册公司简便高效——定名、验资，网上就能办，不用跑来跑去。张宇轩说，全部业务都在北京市房山区综合行政服务中心办理，一站服务、一趟完成。“所有部门的窗口都在同一楼层，在网上提前下载好相关表格，按照说明准备好材料，一个上午就搞定了。申请那天我正巧不在北京，写了一份证明，委托我在北京的一个同学去申办，特别顺利，当天中午就领到了发票机。”张宇轩回忆，回国办企业之前，他曾以为注册程序会非常复杂，没想到这么顺心、省心。

　　减费降税让小微企业轻装上阵——“我们符合小型微利企业认证条件，享受减所得税政策。比如，企业所得税应纳税额不足100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额。最后算下来，我们的实际税负只有5%，到手100元，只需缴5元的税。”张宇轩面露喜色。增值税的减免力度同样有力。去年以来，国家两次上调增值税小规模纳税人免税标准，目前为月销售额10万元。“有了这个政策，我们有些月份就不需要缴纳增值税了。”说着，张宇轩找出一张年初的增值税普通发票，上面的税额显示为“0”。社保费率今年也降了4个百分点，“缴费少了，正好能给员工涨工资。”

　　更大的信心来自于对中国市场的看好。

　　在全球贸易保护主义“抬头”的背景下，中国始终坚持扩大开放，经济稳中有进，6%以上的GDP增速在主要经济体中一枝独秀，中国更拥有“海一般”的市场、稳步扩大的中等收入群体……这些对创业者极具吸引力的因素，张宇轩与他的合伙人在海外留学时看得清楚、感受得深刻。

　　“现在的留学生更愿意回国就业、创业，因为国家发展得越来越好，机会越来越多。”张宇轩说，他在纽约大学拿到硕士学位后，没有一丝犹豫就决定回国发展。2018年，中国有66.21万人出国留学，同期留学回国人员为51.94万人，“海归”群体规模逐年扩大。

　　中国市场的活力和热力，让“华金圈”深深受益。“公司主要提供海内外求职咨询服务。其实一开始，究竟有多少人愿意为求职辅导付费，我心里并没有底。如今公司成立快一年了，业务拓展很快，客户数量超出预期。”张宇轩分析，中国每年高校毕业生数量达到800多万人，其中不少人会选择出国留学或进入跨国公司工作，他们对信息咨询服务的需求很大。“刚完成的客户满意度调查显示，应届毕业生和高校就业部门都对我们的服务非常满意。”这次到深圳出差，张宇轩还有一项重要工作，那就是帮助当地企业引进人才。不仅是在深圳，越来越多的中国企业正大步“走出去”，需要更多海外背景人才；中国经济快速发展，互联网经济领先全球，也在吸引更多海外人士到中国就业。“今天的中国是一个流动的中国，充满活力，其间就蕴含着我们的商机。”张宇轩说。

　　今年前三季度，中国新设民营企业超过500万户，新设外商投资企业30871家，相当于平均每天有1.9万户民企、100家外企在中国诞生。世界银行10月24日发布的《全球营商环境报告2020》中，中国营商环境全球排名跃至第31位，连续两年入列全球优化营商环境改善幅度最大的十大经济体……张宇轩的朋友圈里转发了这样一组组数据。

　　“办企业的人，普遍对宏观经济数据很敏感。你问我为什么对未来有良好的预期，这些数据就是原因。”张宇轩说。

(责编：庄红韬、杨曦)
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