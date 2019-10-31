中国利用外资连续27年位居发展中国家首位

据新华社武汉10月30日电 （记者梁建强）在30日举办的第十一届“法治湖北论坛”上，商务部外资司副司长叶威在主旨演讲中透露，中国利用外资已连续27年位居发展中国家首位。

在题为《〈外商投资法〉立法背景与外商投资法治保障》的主旨演讲中，叶威分析了当前中国利用外资面临的形势。其中，国际环境方面，主要表现为全球经济增长乏力，跨国直接投资持续萎缩；贸易和投资保护主义蔓延；发达国家制造业回流，国际引资竞争日趋激烈；国际经贸格局深刻调整，国际经贸规则博弈加剧4个方面的特点。国内环境方面，主要表现为营商环境还需进一步优化，依然拥有引资综合优势。

叶威透露，相关统计数据显示，自1978年至2018年，中国累计实际使用外资2.1万亿美元；自1992年以来，中国利用外资已连续27年位居发展中国家首位。

在此背景下，叶威认为，制定《外商投资法》，是扩大对外开放，促进外商投资的重要举措，是外商投资法律制度与时俱进、完善发展的客观要求，同时也是实现经济高质量发展的客观要求。

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