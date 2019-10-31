人民网>>财经

中国利用外资连续27年位居发展中国家首位

2019年10月31日08:16  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　据新华社武汉10月30日电　（记者梁建强）在30日举办的第十一届“法治湖北论坛”上，商务部外资司副司长叶威在主旨演讲中透露，中国利用外资已连续27年位居发展中国家首位。

　　在题为《〈外商投资法〉立法背景与外商投资法治保障》的主旨演讲中，叶威分析了当前中国利用外资面临的形势。其中，国际环境方面，主要表现为全球经济增长乏力，跨国直接投资持续萎缩；贸易和投资保护主义蔓延；发达国家制造业回流，国际引资竞争日趋激烈；国际经贸格局深刻调整，国际经贸规则博弈加剧4个方面的特点。国内环境方面，主要表现为营商环境还需进一步优化，依然拥有引资综合优势。

　　叶威透露，相关统计数据显示，自1978年至2018年，中国累计实际使用外资2.1万亿美元；自1992年以来，中国利用外资已连续27年位居发展中国家首位。

　　在此背景下，叶威认为，制定《外商投资法》，是扩大对外开放，促进外商投资的重要举措，是外商投资法律制度与时俱进、完善发展的客观要求，同时也是实现经济高质量发展的客观要求。

(责编：庄红韬、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved