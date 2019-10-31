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中国制度的世界回响

2019年10月31日08:16  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　新中国成立70周年前夕，德国《时代》周报记者费利克斯·李在北京南站采访时注意到，如今对时速350公里的复兴号列车感到好奇、忙着拍照留影的，已基本只有外国人。中国乘客对领跑世界的这一高铁体系，已是习以为常。

　　10月1日，天安门广场上群众游行的欢乐盛况登上法国《费加罗报》网站首页头条，报道引用政治分析人士的话说：“中国在共产党的领导下找到了自己的道路。”

　　“中国奇迹”如今已是国际舆论中的热词。曾几何时，西方某些人鼓吹的所谓“社会主义失败论”“历史终结论”等论调，在日新月异的中国发展现实面前，早已成为无力的呻吟。取而代之的是，国际社会开始努力探寻创造“中国奇迹”背后的制度“密码”。

　　人民至上的制度追求

　　“我的祖国和我，像海和浪花一朵，浪是那海的赤子，海是那浪的依托”。金秋十月，一首老歌再度成为亿万中国人热情传唱的旋律。它唱出了共和国对人民的眷顾和呵护，唱出了人民对共和国的感恩和深情。

　　“江山就是人民，人民就是江山。”在中国特色社会主义制度下，人民不但是社会主义现代化的建设者，更是祖国发展的受益者。

　　美国库恩基金会主席罗伯特·库恩认为：“中国特色社会主义制度坚持以人民为中心，将提升人民福祉作为目标。”

　　坚持中国共产党领导，以人民为中心，是中国大地不断创造奇迹的力量源泉。7亿多农村贫困人口实现脱贫，人均预期寿命从35岁增加到77岁，从文盲率80%到实现基础教育全民普及……新中国70年，也正是中国人民福祉不断提升的70年。

　　“为了提高人民福祉，中国的政策规划者愿意采取一切必要措施，这样的制度让其他国家相形见绌。”美国前劳工部长罗伯特·赖克说。

　　统筹协调的制度特色

　　“中国政治中的开放与活力，给我留下深刻印象。”这是参与过中国两会报道的斯里兰卡记者雪尔顿·班达拉的感慨。在采访报道中，他目睹了各界代表在两会这样的机制下充分发表意见、参与国家治理。

　　中国政府在决策中越来越充分结合广大基层和社会各界的意见。这样既有集中又有民主的制度设计，在许多外国人士看来，是中国制度力量的重要表现之一。

　　当前，世界上一些国家不能很好处理改革、发展和稳定的关系，而中国在这方面的成功经验令人瞩目。西班牙《起义报》刊文说，中国在大力发展经济的同时审时度势，缜密考虑改革措施的影响，充分协调了改革、发展、稳定三者的关系。

　　在各个层面，中国的制度设计都显现出善于统筹平衡的特色：党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一；市场活力与政府调控有机结合；公有制为主体、多种所有制经济共同发展……中国制度设计善于有机协调各方面因素、资源和力量，以实现全面、平衡、长远发展。

　　“中国人天生就是体系思考者。”新加坡创新战略学者查理·安认为。

　　因时而谋的制度创新

　　今年7月，世界知识产权组织发布全球创新指数，中国已经连续第四年保持上升势头，排在第14位，比去年上升三个位次。中国创新能力持续提升，与善于改革创新的中国制度体系密不可分。

　　70年来中国发生的历史性变革，充分证明中国制度具有强大自我完善能力：在保持稳定性与连续性的同时，它能够根据时代发展不断作出改革调整。

　　进入新时代，中国把“完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化”作为全面深化改革的总目标，就是顺应改革发展的形势变化，以推动形成更加成熟更加定型的制度体系。

　　印度著名汉学家狄伯杰认为，中国人以创新思维致力于深化改革，制度变革是中国释放生产力的主要因素。

　　积淀深厚的制度土壤

　　思所从来，知所将往。中国制度体系的强大生命力，还缘于它的根基扎得牢、文化积淀深。

　　数千年中华历史文化传承，为今天中国各项制度的建立提供了丰饶的思想土壤。民惟邦本、中道和谐、选贤任能等优秀传统思想，持续为今天中国的发展进步提供有益启示。

　　英国剑桥大学发展研究中心主任、中国问题专家彼得·诺兰认为，中国政府官员和知识分子都要接受“为人民服务”的教育，以及根据儒家思想制定的严谨道德标准，这是中国体制取得成功的重要因素。

　　带着5000年文明的优秀基因，有着中国共产党带领广大人民的不懈探索，善于开拓创新的中华民族，一定能将中国制度体系打造得更加完善，让它不仅造福中华民族，也为世界其他国家发展提供更多有益借鉴。

　　（新华社北京10月30日电  记者郑汉根  韩冰  杜白羽）

(责编：庄红韬、杨曦)
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