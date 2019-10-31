原标题：全国累计公布涉税 “黑名单”已超3万件

10月30日，在国家税务总局三季度新闻发布会上，税务总局税收宣传中心主任兼办公厅副主任、新闻发言人付树林回答《经济参考报》记者提问时介绍，截至2019年9月底，全国依法查处涉嫌虚开骗税企业17.63万户；通过严查“假企业”，认定虚开增值税发票835万份，涉及税额1558亿元；通过严打“假出口”，挽回税款损失162亿元，初步遏制了虚开骗税猖獗势头，有力保障了减税降费政策落实落地。在落实税收违法“黑名单”制度方面，自2014年10月起公布以来，截至今年9月，全国税务机关累计公布30645件。

付树林表示，打击虚开发票骗取退税违法犯罪，实施税收违法“黑名单”和联合惩戒制度是税务部门优化执法方式、改善营商环境的重要措施，对于构建褒扬诚信、惩戒失信的税收信用体系，提升纳税人税法遵从度起到了积极的推动作用。

在打击虚开骗税违法犯罪方面，2018年8月，国家税务总局、公安部、海关总署、中国人民银行等四部委共同部署开展打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动，重点打击没有实际经营业务只为虚开发票的“假企业”、没有实际出口只为骗取退税的“假出口”。最新数据显示，截至2019年9月底，全国依法查处涉嫌虚开骗税企业17.63万户；通过严查“假企业”，认定虚开增值税发票835万份，涉及税额1558亿元；通过严打“假出口”，挽回税款损失162亿元，初步遏制了虚开骗税猖獗势头，有力保障了减税降费政策落实落地。近日，四部委联合召开会议，对打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动进行再动员、再部署，继续严厉打击“假企业”“假出口”，特别是针对团伙化、职业化犯罪分子，持续开展集中强力打击行动，进一步规范税收秩序，让依法经营者享受税收改革红利，让违法犯罪分子受到法律严惩。

在落实税收违法“黑名单”制度方面，对于达到标准的偷税骗税和虚开发票等违法案件即“黑名单”案件的相关信息，自2014年10月起公布以来，截至今年9月，全国税务机关累计公布30645件，其中仅今年前三季度公布的案件数量就占总数的近一半，达14003件，体现了税务部门打击涉税违法犯罪行为的力度和决心。税务部门将税收违法“黑名单”案件当事人全部纳入纳税信用D级范围，并依法采取更加严格的发票管理、出口退税审核等措施。

在推进联合惩戒工作方面，税务部门及时将税收违法“黑名单”案件信息推送给相关部门，对当事人依法实施联合惩戒。从2015年启动至2019年9月，已累计向相关部门推送税收违法“黑名单”信息39.3万户次，其中今年前三季度就推送19.27万户次，比去年同期增长153.9%。截至2019年9月，共有2.46万户次“黑名单”当事人被市场监管部门限制担任企业相关职务；有2.5万户次“黑名单”当事人被金融机构限制融资授信；此外，还有3万多户次“黑名单”当事人被限制取得政府供应土地、获取政府性资金支持等，有效震慑了重大税收违法失信案件当事人。

在落实信用修复制度方面。自2016年4月建立税收信用修复机制以来，截至今年9月，累计有1650户涉及偷逃税款的“黑名单”当事人，在主动缴清税款、滞纳金和罚款后，从“黑名单”公告栏中撤出，体现了信用监管对诚信纳税的引导作用。（记者 孙韶华）

(责编：庄红韬、杨曦)