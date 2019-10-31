制造业占美国经济比重 降至72年来新低

美国商务部29日发布的数据显示，今年第二季度美国制造业增加值占美国实际国内生产总值（GDP）的比重为11%，降至72年来新低。
美国商务部当天发布的按行业分类的第二季度GDP数据显示，当季制造业增加值占美国实际GDP的11%，低于前一季度的11.1%，也低于2018年的11.3%，降至1947年以来最低水平。此外，当季房地产和租赁业增加值占实际GDP的比重为13.4%，专业和商业服务增加值占12.8%。
圣路易斯联邦储备银行2017年发布的一项研究显示，20世纪40年代以来制造业占美国实际GDP的比重一直比较稳定，介于11.3%至13.6%之间。过去三年，虽然特朗普政府呼吁大力重振美国制造业，但制造业占美国经济的比重反而下降。
彭博社29日报道说，特朗普政府的贸易保护主义政策扰乱了企业供应链，妨碍了企业投资并导致招聘放缓。特朗普政府对主要贸易伙伴商品加征关税还导致美国制造业在今年早些时候陷入衰退。（记者 高攀 熊茂伶）
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