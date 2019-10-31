原标题：看工业增加值增速，要看新动能成长

统计局数据显示，今年1月至9月，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%。9月份工业生产明显回升，增加值同比增长5.8%，增速比上月加快1.4个百分点，提升幅度较大。

今年以来，内外部环境复杂多变。全球经济增长动能放缓，美欧日等主要经济体增速普遍回落，多个国家的制造业采购经理指数回落至荣枯线以下；国内经济依然面临下行压力，我国制造业一方面受中美经贸摩擦影响，一方面仍处于爬坡过坎的转型期。在如此背景下，工业这个基本盘能稳在5.6%的增速，处于年度5.5%至6%的预期目标区间，说明工业结构调整和新动能成长的经济指标表现良好。

看工业增加值增速，还要看先进制造业，因为只有具备较高附加值和技术含量的先进制造业好，才意味着我国制造业转型升级和结构调整卓有成效，才意味着新的动能正在发展壮大。

9月当月，工业经济运行向好，制造业尤其是装备制造业功不可没。分行业看，在41个工业大行业中，有27个行业增速比8月份加快，这27个行业主要属于装备制造业、采矿业和原材料。“其中，尤属装备制造业增长较快，在9月工业增加值增速比8月加快的1.4个百分点里，装备制造业贡献了0.84个百分点。”工业和信息化部运行监测协调局局长黄利斌分析说。

高技术产业和新兴产业被视为先进制造业的典型。前9个月，装备制造业、高技术制造业增加值同比分别增长6%和8.7%，增速分别高于全部规模以上工业0.4个和3.1个百分点，比1月至8月分别加快0.2个和0.3个百分点。

战略性新兴产业也在加快增长。前9个月，战略性新兴产业增加值同比增长8.4%，增速比前8个月加快0.1个百分点。9月当月同比增长9.4%，比上月加快3.1个百分点。从细分领域来看，新一代信息技术产业和新材料产业增长势头较好，分别增长11.6%和8%，比上月加快6.6个和3.2个百分点。

我国积极培育发展人工智能、超高清视频、虚拟现实等新兴产业，有效对冲经济下行压力。数据显示，1月至9月，3D打印设备、服务机器人、智能手表、充电桩、平板电脑、城市轨道车辆等新产品产量呈现高速增长态势。

分析前三季度工业经济运行向好的原因，主要在于中央采取了一系列逆周期宏观调控措施，各地也加大了工作力度促进工业经济平稳增长。

今年前8个月累计新增减税降费超过1.5万亿元，有力支撑了企业特别是制造业企业稳中有进；加大对实体经济特别是中小企业、民营企业的信贷投放力度，市场流动性增强，金融服务实体经济提质增效。

成绩来之不易，信心倍加珍贵。随着各项政策效应逐步显现，市场主体信心增强，经济运行企稳态势不断巩固，对制造业尤其是先进制造业的投资信心逐渐增强。

今年前三季度，高技术制造业投资同比增长12.6%，制造业技术改造投资增长8.9%，均明显快于制造业2.5%的投资增速。这表明，我国制造业技术改造和设备更新加速，产业基础能力和产业链水平有效提升，新动能加快培育壮大，制造业发展后劲不断加强。

“随着国内巨大市场红利不断释放，消费升级将带动制造业加速转型升级，通过近几年对新动能的培育，5G技术等新一代信息技术在制造业部门的应用逐步发挥促进作用，形成新的投资，工业企业对未来市场预期日益乐观。”中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长秦海林说。（黄 鑫）

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