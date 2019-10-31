前三季度规模以上文化及相关产业企业营业收入增长7.6%

人民网北京10月31日电（杨曦）国家统计局今日公布数据显示，据对全国5.6万家规模以上文化及相关产业企业调查，2019年前三季度，上述企业实现营业收入62187亿元，按可比口径计算比上年同期增长7.6%，总体继续保持平稳较快增长。
分行业类别看，文化及相关产业9个行业中，有8个行业的营业收入实现增长。其中，增速超过10%的行业有3个，分别是：新闻信息服务营业收入4656亿元，比上年同期增长22.4%；创意设计服务8256亿元，增长12.2%；文化投资运营308亿元，增长12.3%。
分产业类型看，文化制造业营业收入26569亿元，比上年同期增长4.2%；文化批发和零售业9983亿元，增长5.4%；文化服务业25636亿元，增长12.4%。
分领域看，文化核心领域营业收入37065亿元，比上年同期增长10.8%；文化相关领域25122亿元，增长3.3%。
分区域看，东部地区规模以上文化及相关产业企业实现营业收入47017亿元，比上年同期增长6.7%，占全国比重为75.6%；中部、西部和东北地区分别为8841亿元、5727亿元和602亿元，分别增长9.4%、13.8%和下降1.2%，占全国比重分别为14.2%、9.2%和1.0%。
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