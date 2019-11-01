历史交汇点上的伟大宣示——党的十九届四中全会侧记

10月31日下午，人民大会堂，中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议，在完成各项议程后胜利闭幕。

全会听取和讨论了习近平总书记受中央政治局委托作的工作报告，审议通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》《中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议公报》等。

全体与会同志起立，雄壮的国际歌在人民大会堂内奏响，厚重深长的旋律，连接历史、现实、未来。

在中国特色社会主义发展史上，在中华民族伟大复兴的浩荡征程中，在中国特色社会主义制度建设上，新时代中国共产党人写下新的璀璨篇章。

“党和国家各项事业取得新的重大进展”

10月底的北京，宽阔的长安街两侧，庆祝新中国70周年华诞的花篮和标语横幅，依然烘托着喜庆的气息。

位于西长安街延长线的京西宾馆，庄严而静谧。这里，曾是一系列改变中国命运的重大决策部署的“诞生地”。今天，举世瞩目之中，又一场历史性盛会在此拉开帷幕——

10月28日上午，京西宾馆会议楼一层大会议室内，气氛格外热烈。

370多名十九届中央委员、候补中央委员出席会议，中央纪委常委和有关方面负责同志列席会议，党的十九大代表中部分基层同志和专家学者也列席了会议。

9时整，习近平总书记和中央政治局领导同志步入会场，全场起立，响起热烈的掌声。全会由中央政治局主持。

“同志们，中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议现在开幕！今天上午召开第一次全体会议。”习近平总书记主持第一次全体会议，在向与会同志介绍此次全会的任务和程序后，他代表中央政治局向全会作工作报告。

“党的十九届三中全会以来，已经20个月了。中央政治局全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，把握国际国内形势变化，统筹党和国家工作全局，加强战略谋划，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹推进‘五位一体’总体布局和协调推进‘四个全面’战略布局，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，敢于攻坚克难，沉着应对国内外风险挑战明显增多的复杂局面，保持经济持续健康发展和社会和谐稳定，推动党和国家各项事业取得新的重大进展。”

20个月来，隆重庆祝中华人民共和国成立70周年、隆重庆祝改革开放40周年、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育……一项项重大活动，凝聚起礼赞新中国、奋进新时代的磅礴力量；

20个月来，对党和国家机构改革进行系统性、整体性重构，举办首届中国国际进口博览会，启动建设海南自由贸易试验区，支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区……一个个重大举措，让世界看到了改革开放的中国加速度；

20个月来，经济发展在下行压力下保持稳健态势，新旧动能加快转换，三大攻坚战重点任务取得积极进展，脱贫攻坚捷报频传，各项民生事业加快发展，人民生活持续改善……一个个扎实成绩，见证着新时代中国奋勇前进的步伐。

在长达1小时40分的工作报告中，习近平总书记全面系统总结了党的十九届三中全会以来党和国家事业取得的各方面成就，实事求是，振奋人心。

“这些工作的推进和各项成绩的取得，是全党全军全国各族人民团结奋斗的结果。中央委员会的同志们在各自岗位上心系大局、开拓进取，对中央政治局的工作给予了大力支持。我代表十九届中央政治局，向同志们表示衷心感谢！请同志们对中央政治局的工作提出意见和建议。”

总书记的工作报告，赢得全场热烈掌声。

这掌声，代表着中央委员会同志对中央政治局工作的充分肯定，代表着全党同志对以习近平同志为核心的党中央的衷心爱戴和坚定拥护。

“这是摆在我们党面前的一项重大任务”

当今世界正经历百年未有之大变局，我国正处于实现中华民族伟大复兴关键时期。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，对党的十九届四中全会的议题，党内外、国内外高度关注。

对此，习近平总书记思考了很久。

在充分听取各方面意见的基础上，从党和国家事业发展全局和长远出发，中央政治局决定，以一次中央全会专题研究坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化重大议题。

制度，定国安邦之根本。

6年前，党的十八届三中全会绘就全面深化改革蓝图，首次提出“推进国家治理体系和治理能力现代化”这个重大命题，并把“完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化”确定为全面深化改革的总目标。

站在新的历史起点上，向着全面建设社会主义现代化强国迈进，以习近平同志为核心的党中央将制度建设问题摆在更加突出的位置。

28日上午举行的第一次全体会议上，习近平总书记就《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定（讨论稿）》向全会作说明。

这是实现“两个一百年”奋斗目标的重大任务——

“随着改革开放逐步深化，我们党对制度建设的认识越来越深入。”

“1992年，邓小平同志在南方谈话中说：‘恐怕再有三十年的时间，我们才会在各方面形成一整套更加成熟、更加定型的制度。’”

“党的十九大作出到本世纪中叶把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的战略安排，其中制度建设和治理能力建设的目标是：到2035年，‘各方面制度更加完善，国家治理体系和治理能力现代化基本实现’；到本世纪中叶，‘实现国家治理体系和治理能力现代化’。”

“党的十九届三中全会指出：‘我们党要更好领导人民进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想，必须加快推进国家治理体系和治理能力现代化，努力形成更加成熟、更加定型的中国特色社会主义制度。这是摆在我们党面前的一项重大任务。’”

这是把新时代改革开放推向前进的根本要求——

“我们已经啃下了不少硬骨头但还有许多硬骨头要啃，我们攻克了不少难关但还有许多难关要攻克，我们决不能停下脚步，决不能有松口气、歇歇脚的想法。”

“相比过去，新时代改革开放具有许多新的内涵和特点，其中很重要的一点就是制度建设分量更重”。

“新时代谋划全面深化改革，必须以坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化为主轴，深刻把握我国发展要求和时代潮流，把制度建设和治理能力建设摆在更加突出的位置”。

这是应对风险挑战、赢得主动的有力保证——

“古人讲，‘天下之势不盛则衰，天下之治不进则退’。当今世界正经历百年未有之大变局，国际形势复杂多变，改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军各方面任务之繁重前所未有，我们面临的风险挑战之严峻前所未有。”

“我们要打赢防范化解重大风险攻坚战，必须坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，运用制度威力应对风险挑战的冲击。”

习近平总书记以深远的历史眼光和宏阔的战略视野，阐释了此次全会研究坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化这一重要议题的深刻背景和重大意义。

在作说明时，习近平总书记还就文件的起草过程和基本框架进行介绍。

“这是一份纲领性文献。希望同志们深刻领会党中央精神，紧紧围绕‘坚持和巩固什么，完善和发展什么’进行讨论，提出建设性的修改意见和建议，共同把这次全会开好。”

从28日下午开始，全体与会同志分成10个小组进行分组讨论。大家仔细研读文件，结合所在岗位、所在领域的工作，认真学习研究思考，准备发言材料。小组讨论会场上，大家围绕会议主题，谈认识、谈体会、谈观点、谈建议，气氛热烈。

“在国家治理体系和治理能力现代化的四梁八柱中，党居于顶梁柱的位置。”一位来自中央机关的中央委员说，这次全会把坚持和完善党的领导制度体系，提高党科学执政、民主执政、依法执政水平摆在突出位置，抓住了国家治理的根本。

来自军队系统的中央委员表示，回顾人民军队90多年的辉煌历程，一个非常重要的历史经验，就是始终坚持党对军队的绝对领导，文件稿将之作为坚持和完善中国特色社会主义制度的重要内容予以明确，标志着中国特色社会主义军事领导制度更加成熟定型。

这是一次党内政治生活的生动实践，这也是一次全党智慧和意志的广泛凝聚。

大家一致认为，决定充分体现了我们党先进的执政理念、高度的制度自信和强大的改革勇气，必将为新时代中国共产党领导人民治国理政提供根本遵循、指引前进方向，为实现中华民族伟大复兴凝聚磅礴力量。

几天的讨论中，与会同志提出了许多很好的意见建议。经过整理汇总和认真研究，其中不少意见建议被吸收采纳。

长治久安的制度保证

31日下午，人民大会堂二层宴会厅，灯光璀璨，气氛庄重而热烈，党的十九届四中全会闭幕会在此举行。

主席台上方，“中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议”的会标十分醒目，10面红旗分列两侧。帷幕正中，金色的中国共产党党徽熠熠夺目，见证着这一重要的时刻。

下午3时，闭幕会开始，习近平总书记等中央政治局领导同志步入会场，在主席台就座。

历史性的盛会，对党和国家事业发展的长远未来作出系统谋划——

几上几下、反复修改，散发着墨香的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定（草案）》，摆在每一位中央委员、候补中央委员的座席上。

这是一份极具历史意义的纲领性文献，这是一份极具现实指导意义的行动指南。

文件既深刻指出了坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的重大意义和总体要求，首次系统阐述我国国家制度和国家治理体系的显著优势，又分别从坚持和完善党的领导制度体系、坚持和完善人民当家作主制度体系等13个方面作出许多新的制度安排。

本着对党和国家事业高度负责的态度，中央政治局同志和全体与会中央委员，郑重高举右手，一致表决通过这一重要决定。

“通过！”随着习近平总书记的宣布，全场响起长时间热烈掌声。

随后，工作人员全文宣读《中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议公报（草案）》。全会以举手表决的方式，予以一致通过。

“决定充分体现人民的意愿，充分体现了科学规律，是国家长治久安，也是老百姓幸福生活的‘定海神针’。”一位列席全会的来自基层的党的十九大代表激动地说。

一位来自国家机关的中央委员表示，新中国70年来中国共产党带领中国人民创造的经济发展和社会长期保持稳定“两大奇迹”充分证明了我们的制度优势。面向未来，不断发挥和增强我们的制度优势，就能战胜一切前进路上的风险挑战，创造新的更大辉煌。

在历史与现实、理论与实践的把握中，在时与势、破和立的思考中，新时代中国共产党人发出了开辟“中国之治”新境界的豪迈誓言。

各项表决议程后，习近平总书记代表中央政治局就抓好全会精神贯彻落实作了重要讲话。

他强调，全党要把思想和行动统一到全会精神上来，把学习贯彻全会精神作为一项重大政治任务抓好抓实。

“坚持和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，既是一项长期战略任务，又是一个重大现实课题。要增强政治责任感、历史使命感，坚定信心、保持定力、锐意进取、开拓创新，完成这次全会确定的各项任务，为实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力保证。”

《 人民日报 》（ 2019年11月01日 02 版）

(责编：庄红韬、杨曦)