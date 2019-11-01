国际论坛：营造全球开放合作的创新生态

“科学技术是人类的伟大创造性活动，发展科学技术必须具有全球视野、把握时代脉搏。”10月29日，习近平主席向第二届世界顶尖科学家论坛（2019）致贺信，表明了中国对科技发展的高度重视，彰显出中国推动全球科技创新协作的信心和意愿。这场以“科技，为了人类共同命运”为主题的“智慧盛宴”，吸引了包括40多位诺贝尔奖得主在内的60余位世界顶尖科学家欣然赴约，显示出中国作为全球创新版图重要一极的吸引力。

中国科学创新之光异彩纷呈，对世界科技创新贡献率大幅提高。世界知识产权组织等机构发布的全球创新指数显示，2019年中国国家创新能力排名连续4年保持上升态势，是唯一进入前20名的中等收入经济体。国际知名调研机构CB Insights发布报告称，在全球32家人工智能独角兽公司中，中国占10家。中国研发人员总量已连续6年稳居世界第一位，中国是世界第二大研发经费投入国家和国际专利申请第二大来源国……这些数据有力证明，中国以庞大的市场、雄厚的科技人才基础和富有活力的创新生态，支撑自身经济高质量发展、为世界经济增长注入新动能。诺贝尔化学奖得主维特里希由衷感叹：“中国科研环境正越来越好，选择的天平不断向中国倾斜。”

“技术浪潮所到之处，没有人是一座孤岛。”正如《联结：通向未来的文明史》这本书所描述的现实和未来，21世纪，科技进步在全球范围内的开放与融合、交流与互鉴、合作与超越中加速实现，国际合作已是科技发展的必然要求。中国尊重发展规律、顺应时代潮流，以开放姿态同世界各国共享创新发展成果。中国与158个国家和地区建立了科技创新合作关系，加入了200多个政府间国际科技合作组织；中国空间站邀请世界各国开展舱内外搭载实验项目；嫦娥四号获得的月球背面探测数据向世界开放；中国参与全球多地同步发布人类首张黑洞照片；500米口径球面射电望远镜、全超导托卡马克核聚变实验装置等中国重大科研基础设施成为世界级科研合作平台……中国深度参与国际创新合作，在推动人类科技进步的全球行动中持续贡献智慧和力量。

站在人类共同发展的高度，习近平主席指出，以科技创新推动可持续发展成为破解各国关心的一些重要全球性问题的必由之路。中国研发的埃博拉疫苗给非洲人民带去了振奋人心的好消息；中非联合研究中心成为非洲保护生物多样性、发展现代农业的重要科技平台；中国工程科技突破了“一带一路”沿线基础设施项目的众多技术难题，助推当地经济发展……一张张亮丽的中国“创新名片”，勾勒出中国与世界各国共同努力，以科技创新促进人类福祉、构建人类命运共同体的作为与担当。最近，国际宇航大会将本年度国际宇航联合会“名人堂”奖项颁给中国科学家，表彰其对推动空间科学技术的杰出贡献。在一些国家掀起保护主义、单边主义逆潮的背景下，国际宇航大会的这一正义之举，有力表明开放合作是包括科学界在内的世界各国人民的共同心愿。

开放才能进步，合作才能共赢。创新要素在各国之间开放、持续、高效流动，已经成为推动技术进步和经济发展的重要动力。正如第二届世界顶尖科学家论坛发出《上海倡议》所强调，开放、合作和科技共同体的观念仍然是支撑科学发展的决定性基础。世界各国理当携起手来，共创全球开放合作的创新生态，拥抱新一轮科技革命和产业变革带来的机遇，谋划人类共同的美好未来。

《 人民日报 》（ 2019年11月01日 03 版）

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