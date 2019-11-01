优化税收营商环境 税务力量支持民营企业发展

人民网北京11月1日电（记者车柯蒙）2018年11月1日，习近平总书记在民营企业座谈会上发表重要讲话，为做好服务民营经济发展各项工作提供了根本遵循。一年来，税务部门认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，按照党中央、国务院决策部署，全力推进更大规模减税降费政策措施，持续深化“放管服”改革，不断优化税收营商环境，为民营经济发展贡献税务力量。

合力出政策：支持和服务民营企业发展

实施更大规模减税降费，是今年党中央、国务院的一项重大战略决策部署。

作为此轮减税降费的“先手棋”，1月9日，国务院常务会议确定推出小微企业普惠性减税措施，将增值税小规模纳税人免税标准从3万元以下提高到10万元以下，放宽企业所得税小型微利企业标准并加大优惠力度。

国务院发展研究中心研究员冯俏彬认为，小微企业基本上都是民营企业，本次推出的小微企业普惠性减税新政是针对当前民营经济的情况和中央促进“六稳”的要求，作出的政策跟进，是减轻民营企业负担，创造更好发展条件的有效之举。

2019年3月5日，李克强总理在《政府工作报告》中宣布了近2万亿元的一揽子大规模减税降费举措，赢得国内外广泛关注。

“2019年全国两会结束不久，减税降费新政就推出来了，速度之快超出想象，力度之大更超过想象。”西南财经大学教授汤继强对减税政策出台之快竖起了大拇指。

美洲税收管理组织执行秘书长马西欧·威尔第表示，中国近期实施的减税降费政策是税制改革的成功案例，会有效刺激消费，促进企业扩大生产，最终涵养税源，值得各国学习借鉴。

2019年4月，深化增值税改革正式实施，将制造业等行业16%的增值税率降至13%、交通运输和建筑等行业10%的增值税率降至9%，并进一步扩大各行业进项抵扣范围。

2019年5月，降低城镇职工基本养老保险单位缴费比例，单位缴费比例原高于16%的省份可降至16%，继续阶段性降低失业保险和工伤保险费率。

在税收优惠政策的持续加码下，比亚迪发展迅猛、持续盈利。2019年前三季度，比亚迪营收同比增长5.44%，净利润同比增长3.09%，在国内新能源乘用车市场占有率达到22.08%。

民营企业深享红利，直接增强了我国经济向好发展的基础。数据显示，前三季度，包括民营企业和个体经济在内的民营经济纳税人新增减税9644亿元，占新增减税总额的64%，受益最大。特别是在小微企业普惠性减税政策中，民营经济享受新增减税1619亿元，占比为88.61%。受减税降费政策拉动，前三季度，新设立民营企业超过500万户，增速接近10%。

全力抓落实:持续增强民营企业获得感

在推动减税降费政策落地过程中，税务总局与相关部门围绕民营企业发展所需所盼，不断细化完善配套措施。去年11月中旬，税务总局专门出台《关于实施进一步支持和服务民营经济发展若干措施的通知》，提出了五方面26条具体措施，获得民营企业广泛好评。

各省级税务局也相应出台了支持民营经济发展的具体落实文件，并积极参与地方党委政府组织的支持民营经济发展专项活动，立足当地实际情况，主动提出税收支持措施。

中央财经大学教授樊勇表示，广大民营企业是我国经济实现高质量发展的重要推动者，税务部门通过实施更大规模减税降费等一系列实打实硬碰硬的政策措施，积极释放政策制度红利，成为今年我国经济向内要动力、激活力、促发展的关键一招。

在第一批“不忘初心、牢记使命”主题教育中，税务部门针对纳税人、缴费人在办税中的痛点堵点难点，先后出台了两批20条便民办税缴费举措，为减税降费落地落细打下坚实基础。第二批主题教育开展以来，各地税务局纷纷创新举措，进一步提升纳税人和缴费人获得感。税务总局委托第三方机构开展的2019年纳税人减税降费满意度调查显示，民营企业获得感强和满意度得分高于平均水平。

协力纾难题:助民营企业解最忧最盼

放眼全国，近900家银行金融机构与省级税务机关签署了合作协议，其中近一半实现线上“银税互动”，贷款产品审批时间由“几个月”缩短至“几分钟”。

如何助力民营企业加快资金流转速度，让民营经济发展更强劲？在浙江，税务部门对确有特殊困难而不能按期缴纳税款的民营企业，依法办理税款延期缴纳，积极帮助企业缓解资金压力。

“我们民营企业得到了力度空前的税收政策支持，让我们发展的信心更足了。”浙江常山众卡运力供应链管理有限公司负责人王拥军说，企业近期向税务局申请延期缴纳税款共计3560万元，税务机关2个工作日内就完成了审批，解决了燃眉之急。

绝大多数小微企业都是民营企业，为更好地为民营企业提供优质精准服务，税务总局专门设立了小微企业服务处。不仅如此，全国税务机关12366纳税服务热线均开通了民营企业专线，8000多家办税服务厅均指定专门部门或窗口建立全国统一规范的中小微企业诉求和意见受理快速反应机制，确保企业涉税诉求有处提、疑惑有人解、事项有人办。

上海财经大学教授胡怡建认为，中小企业能否在市场竞争中爬坡过坎、健康发展，关键在企业内生动力。而税务部门通过与银行共享纳税信用评价结果，大力推广“银税互动”、推行发票信息“一站查”等举措着力解决企业融资难融资贵问题，切实为包括广大民营企业在内的中小企业成长提供了新动能。

加力维权益：营造公平竞争的市场环境

为了更好维护民营企业合法权益，一年来税务部门进一步优化税务执法方式，全面提升税务工作法治化水平，努力消除民营企业发展的后顾之忧。

维护好民营企业合法权益，规范税务执法是关键。“无风险不检查、无审批不进户、无违法不停票”如今已成为税务执法的常态。2019年税务总局在全国税务系统全面推行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”，将这一常态进一步制度化、规范化。

“我们在抓日常执法规范的同时，还注重扎紧风险监管篱笆，精准防范和有力打击涉税违法犯罪行为，为包括民营企业在内的守法纳税人营造公平竞争的市场环境。”税务总局政策法规司相关负责人表示。

今年以来，税务部门持续健全以税收风险为导向、以“双随机、一公开”为基本方式的新型监管机制，将随机选案和大数据分析紧密结合，提高精准性和威慑力。

据了解，税务部门从民营企业实际感受出发，先后推出多项保障民营企业救济权利的举措，对企业反映的执法问题、提出的行政复议申请等，积极依法受理、及时办理，建立健全纳税人诉求和意见受理快速反应机制，让民营企业感受到更多温暖。

(责编：车柯蒙、付长超)