2019国际商事法律合作论坛将于11月末在长沙举行

人民网北京11月1日电 （栗翘楚）由中国国际贸易促进委员会主办，长沙市人民政府、中国国际贸易促进委员会商事法律服务中心联合承办、长沙市贸促会执行承办的“2019国际商事法律合作论坛”将于11月26—28日在长沙举行。

本届“论坛”主题设定为“互学互鉴，共进共赢”,议题聚焦商法融合、促进多边贸易机制建设贸易便利化、优化投资和国际营商环境等。“论坛”还设有三个分论坛，分别是贸易投资便利化与法律创新、企业跨境投资与国际贸易合规与知识产权国际保护与合作。此外，组委会将商事法律探讨与商务对接有机结合，推出日本、拉美和北美、非洲营商环境推介及交流对接会等三个国别专场。

据了解，“论坛”得到了中国贸促会、外交部等政府部门的大力支持和国内外工商界的积极响应，来自国际保护知识产权协会、中国法学会、中华全国律师协会、联合国全球契约组织、世界银行、中美法律交流基金会等机构负责人和企业家约600位代表将参加此次论坛。

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