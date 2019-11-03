原标题：构建亲清型政商关系 助推经济高质量发展

栽下梧桐树，引得凤凰来。良好的营商环境，是一个地区经济发展硬环境和软环境的综合体现，是吸引力、竞争力，更是创造力、驱动力。近年来，江西九江浔阳区着力构建“亲”“清”新型政商关系，以党建引领基层商会，不断深化联系服务机制，打通企业与政府沟通渠道，为民营企业高质量发展提供了新的发展动力。通过实施外埠商会“3+X”战略，商会党组织建设不断加强，有效发挥政治引领作用。其中，北京浔阳企业商会自2017年12月17日建会以来，以政治引领为本、规范管理为要、平台搭建为重，当好政企桥梁为企业排忧解难，主动靠前服务为企业保驾护航，关怀备至做企业贴心的“娘家人”，为江西九江浔阳区经济社会高质量发展注入了源源不断的动能。

政治引领为本 商会蓬勃发展

商会始终坚持政治引领为先，与党政部门亲清靠近，引导非公有制经济人士固本铸魂、坚定信念。

思想引领，让发展方向“明”起来。商会把加强思想教育引导作为根本任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，广泛凝聚乡音乡情共商发展大计，传播浔阳文化，传扬浔阳精神，实现助推商会抱团发展正能量；充分利用线上线下同建党支部，线上开辟《党建园地》专栏，每年宣传党建新闻和党建知识12期，线下邀请党政领导上好一堂思政课，党政专家上好一堂微党课，党政小能手上好一堂实践课“三堂课”，筑牢思想根基；因势顺势把握发展方向，从服务会员出发，加强精细化理论培训，引导其增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

活动引领，让商会会员“连”起来。树立“活动兴会”理念，制定“节日+主题党日+学习交流日+会员走访日”四大概念日活动年度计划，促进计划落实落地落细。在端午、中秋、国庆等节日举办幽谷神潭会员登山、划龙舟、联谊会、爱心看望老人等活动6场，在主题党日举办“庆七一 谈感想”、“铭记历史、砥砺前行”英雄纪念广场红色教育活动，在学习交流日举办保险、法律、财税、宗颐讲国学知识讲座4场，在会员走访日走访会员企业、关心企业生产、推介企业名片12家以上，多次组织会员探望患病副会长户才和。多方式多途径促进广大会员连成一条心、拧成一股绳、劲往一处使，使活动成为推动会员团结一心谋发展的“连接器”。

党建引领，让商会党旗“红”起来。商会在成立半年时间内迅速成立党支部，探索以“党支部+”模式开展支部工作，党支部+强指导，推动发展“新动能”，党支部+精服务，打开交流对话“新窗口”，党支部+孵项目，构建美好未来“新蓝图”。2019年省政府驻京办党组书记、主任，九江市委书记，省工商联党组成员、副主席，市政府市长等亲临北京浔阳企业商会视察指导党建工作，区委书记亲临党支部成立大会并讲授党课，各级领导先后15次深入商会调研党建工作，以实际行动加强与商会党支部的联系和指导，强化组织引领，让浔阳籍企业家充满归属感和幸福感，让党旗在非公有制经济阵地上“飘红”。

规范管理为要 商会健康发展

商会严格按照区委区政府《关于加强浔阳区商会规范化建设的实施意见（试行）》要求，推动商会工作制度化、规范化。

结构明确，让工作定位“准”起来。建立产权清晰、权责明确、运转协调、制衡有效的法人治理结构，即“一处两部四中心”（即秘书处、会员发展部、宣传部、法律服务中心、投融资服务中心、医疗服务中心、项目服务中心），商会常务副会长“一对一”负责部门的具体工作，每月定期汇报工作进展，让商会在一个公开、透明的管理结构之下引领各项工作规范、协调、统筹和积极发展。

制度明确，让工作程序“顺”起来。根据商会会员分布分散、会员之间认识不足的特点，结合实际，不断建立健全会员、资产、财务、档案、会议和专业委员会等八大内部管理制度，努力提高制度的针对性和实效性。其中《领导班子考核制度》列明了不同领导岗位不同考核指标和考核细则，《会长轮值制度》保证了工作连续性，《重大事项报告制度》坚持重大事项向区委统战部、区工商联等相关部门报告，商会各项工作有制可依、有规可守、有序可循。

目标明确，让工作思路“清”起来。商会通过抓好“四个点”着力打造具有新时代浔阳特色的品牌商会。以“政治上有定力、担当上有作为、奉献上有情怀”为“瞄准点”选配班子成员，实现班子建设好；以发展会员、建好支部、发挥组织作用为“结合点”实现团结教育好；以畅通会员交流渠道、政企沟通渠道、创新融合渠道为“落脚点”实现服务发展好；以制度公开、活动公开、信息公开为“关键点”实现自律规范好，积极整合在京浔商资源，搭建京浔两地联系桥梁，在构建新型政商关系中发挥“粘合剂”和“隔离带”作用。

平台搭建为重 商会全面发展

商会积极搭建“联谊平台、事业平台、社会平台”三大服务平台,激励和引导商会发挥资源和智力优势，围绕中心工作积极作为。

搭建联谊平台，让会员关系“亲”起来。积极探索新时代商会联谊平台建设，实现“联谊牵手、联谊连心、联谊对点、联谊扩面”四大联谊平台协同发展，举办节日晚会、周年庆典、联谊交友会实现“联谊牵手”；进行思想大讨论、头脑大风暴、知识齐分享、困难会员共慰问等促进“联谊连心”；推出友谊赛、优秀评比等实行“联谊对点”；组团参加“东润慈善夜”拍卖会、贵洽会，与北京江西商会、上海浔阳商会、北京武宁商会、北京赣州商会等兄弟商会建立“友好商会”实现“联谊扩面”，共绘商会同心圆。仅去年以来，就开展各项联谊活动25场（次），参与人数300余人次。

搭建事业平台，让会员产业“旺”起来。坚定“以商养会，以会促商”大道。搭建招商引资事业平台，商会多次来浔参加“浔商回家”、“世界赣商大会”、“三请三回情”等招商推介活动，为北京浔阳企业商会发声，为商会事业发声。目前已经达成总投资十亿多的高科技项目2个，区委区政府领导和相关部门负责人实行“三挂三服务”（在项目引进、建设、运营三个环节进行专人挂点和服务）制度全方位支持；搭建融资事业平台，与北京大兴九银村镇银行达成合作协议，有效解决会员企业融资难融资贵难题；搭建文化事业平台，发起成立了第一家文化传媒股份制公司，进入良好运营阶段，商会上下形成“撸起袖子有事干”的兴旺局面。

搭建社会平台，让会员精神“富”起来。商会大力弘扬“厚德实干，义利天下”的新时代浔商精神，倡导致富思源、义利兼顾，组织带领会员积极参与城镇精准扶贫，主动开展各类爱心助学和脱贫解困活动，全年发动会员捐款40万元，帮扶10个困难学子，参加脱贫解困研讨会2次；开展“冬日暖心”活动，走访慰问特殊困难群众48人次，送去慰问物资8000余元；出席本土名优产品嘉年华开幕式，助力九江市促进商贸消费升级三年行动，引导会员不断强化自觉履行社会责任的使命感和自豪感。北京浔阳企业商会不忘家乡、回馈社会的善举被广为传颂，在全社会营造出尊重企业家、爱护企业家的浓厚氛围。2018年商会在北京江西省商会对市、县（区）百家商会评比中排名第一，会长周子涵荣获“商会发展贡献奖”和“北京市优秀企业者”称号，商会党支部书记、常务副会长蔡茂林入选国家"千人计划"。

构建新时代亲清政商关系，浔阳区党政部门和商会良性互动，领导干部真情实意为商会服务、与企业家交往，为广大民营企业家纾困解忧、加油鼓劲、提振信心，商会主动同党委和政府及部门多沟通多交流多反映，在政企之间牵线搭桥，积极投身招商引资、家乡建设、脱贫解困等事业。同心同向同行，共同助推浔阳经济社会高质量跨越式发展。

(责编：冯粒、曹昆)