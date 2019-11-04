谋划长远未来 贡献世界发展

新华社北京11月3日电 综合新华社驻外记者报道：中国共产党十九届四中全会日前在北京结束。一些海外专家学者认为，此次会议意义重大，显示了中国共产党正带领全体中国人民，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的过程中开拓前行，为中国自身的长远未来作谋划，也将为世界和平稳定发展作出新的贡献。

哈萨克斯坦共产人民党中央委员会书记科努罗夫认为，此次会议是中国共产党前进道路上的又一重要时刻，为未来制定了清晰可见的发展规划。中国共产党正不断完善自身的治理体系和治理能力，带领中国沿着正确、科学、高效的发展道路向前迈进。在中国共产党的坚强领导下，中国日益走近世界舞台中央，在区域和国际组织中发挥更加重要的作用。

在缅甸全国民主联盟（民盟）中央委员会委员、民盟党报《民主浪潮》总编辑吴埃久看来，中国的发展离不开中国共产党的坚强领导。他表示，此次会议不仅是中国国内的一件大事，同时也关系到包括缅甸在内的世界其他国家。中国的发展势不可挡，包括缅甸在内的邻国和“一带一路”倡议的参与国，搭上中国发展的快车，将实现互利共赢。

韩国庆熙大学教授朱宰佑认为，中共十九届四中全会公报就推进国家治理体系和治理能力现代化进一步明确了方向，作出了详细的规划，这对中国未来发展非常关键。他指出，中国的发展对世界和地区的和平发展与繁荣有着极大的贡献。

在英国社会学家、“全球化”概念首倡者之一马丁·阿尔布劳看来，中国在推进国家治理体系和治理能力现代化方面的最新部署和举措应该受到其他国家和地区的关注，因为这其中就包含着中国日益强大起来的“秘密”。

美国伊利诺伊理工大学教授哈伊里·图尔克注意到公报强调依法治国，他认为，依法治国将增加透明度，创造一个公平的社会，从而提高经济效益、维护社会稳定。他还表示，中国始终坚持和平共处原则，愿同其他国家一起分享自身的发展成果，这正是中国在全球受到欢迎的原因。他认为，“一带一路”倡议正是体现中国和平和共同发展理念的一个实例，这一倡议正使世界上很多人口受益。

叙利亚《光明报》总编辑巴沙尔·穆尼尔表示，中国共产党的执政能力和治国水平不仅经过了历史的检验，而且在实践中国特色社会主义过程中进一步得到增强。中国共产党坚持独立自主和平外交政策，不干涉他国内政，同时帮助发展中国家实现经济发展。广大发展中国家通过参与中国提出的共建“一带一路”倡议，增强了自身发展能力，国际贸易环境得到改善，国际经济格局也更加开放。

土耳其中国友好协会会长、土耳其发展基金会主席凯末尔·巴伊塔什表示，中国提出的共建“一带一路”倡议和构建人类命运共同体理念，使中国和其他国家更好地携手共同发展经济、文化，加强各领域交往。和平、发展、合作、共赢的交往方式使对象国感到备受尊重。中国长期、稳定的发展模式必将得到更广泛的认可与效仿。

乌克兰基辅国立语言大学高级研究员丹尼斯·梅兹柳克认为，新中国成立70年来的巨大成就证明了中国坚持中国特色社会主义制度是正确选择。中国共产党作为中国的领导核心，在关键阶段不断进行自我改进和完善，是中国改革和发展得以延续的重要保证。中国的发展道路和模式让发展中国家对选择自己的发展道路有了更深刻的认识。

老挝人民革命党中央办公厅副主任京培表示，中国特色社会主义制度是中国共产党和中国人民在长期实践探索中形成的科学制度体系，中国国家治理体系和治理能力是中国特色社会主义制度及其执行能力的集中体现。他表示，相信中国共产党一定能够带领中国人民实现“两个一百年”的奋斗目标。

（参与记者：陈怡、张继业、车宏亮、耿学鹏、桂涛、张代蕾、徐静、郑一晗、郑思远、李东旭、章建华）

《 人民日报 》（ 2019年11月04日 04 版）

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