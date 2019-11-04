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那些陈规陋习该改改了！

——来自部分农村地区移风易俗的调查

2019年11月04日08:48  来源：人民网－人民日报
 
原标题：那些陈规陋习该改改了！（来信调查）

朱慧卿绘（新华社发）

“天价彩礼”要不得

眼下，结婚彩礼钱逐年上涨，成为困扰农村贫困家庭的突出问题。有些家庭因拿不出高额的彩礼钱，致使儿子迟迟结不了婚；有些家庭为给儿子凑钱结婚，既借又贷，债台高筑。

“天价彩礼”要不得。从小处说，影响农村贫困家庭的孩子成家立业，增加家庭负担。从大处说，影响人际关系、乡村和谐。要大力推进移风易俗，形成新事新办的新风尚。 

陕西咸阳市 姚 平 

泛滥的酒席何时休

前不久，有朋友埋怨：“某某年年过生日，年年办酒席。他其实就是想收点人情钱。”

近些年来，一些人通过办酒席收礼，有丁点事都要办个酒席，收些人情钱。这就导致各种酒席泛滥，加大了普通群众的生活压力。我们大家都应该从我做起，倡导文明生活，创新庆祝方式，制止功利行为，崇尚勤俭节约，推动移风易俗，让泛滥的办酒席风气早日得到遏制。

四川巴中市 张纯林

在农村，婚丧嫁娶是常见的事。谁家办得场面大、谁家收的礼金多、谁家的子女能主事，也一直是农民群众茶余饭后的谈资。

如此一来，农村里的大操大办、铺张浪费等，一度愈演愈烈，让很多农民群众背上了不堪重负的人情债、金钱债。一段时间以来，本报收到了大量的读者来信，呼吁进一步推进农村移风易俗，尽快破除陈规陋习，尽快遏制人情歪风。

近日，本报记者深入部分农村地区，专题调研农村移风易俗的有关情况，实地了解广大农民群众对红白喜事是怎么想、怎么办的。

“乡村爱情”真的难松绑吗？

从“天价彩礼”到“为爱减负”，只不过因为一个面子

长久以来，男方上门提亲，约定俗成要带着聘礼。如今，双方家庭坐在一起谈婚论嫁，彩礼依然是顶要紧的事情。调研采访中，对于多年来彩礼的变化，很多老辈的农民有说不完的话。

河南新乡县翟坡镇朝阳社区村民杨素芬说，上世纪50年代，爷爷娶奶奶，用了半斗米。可是现在，儿子娶媳妇，差不多要花掉父母大半辈子的积蓄。还有老人说，30年前，农村人嫁闺女，一般要“三金”，即金戒指、金耳环、金项链，有时还希望男方家庭想办法给闺女办一个城镇户口。30年过去了，“三金”变成了“三子”，即票子、车子、房子，并且有些女方家庭要求，房子一定要买在城里。

“养女就像建银行，养儿就像闹饥荒。”谈及近年来屡屡曝光的“天价彩礼”，河南新乡县朗公庙镇毛庄村村民杨振荣念了这句顺口溜。他说：“结婚太疯狂，要车又要房。不给还不行，轻则影响以后小夫妻俩的感情、两家人的关系，重则当场翻脸不认人，连婚都结不成。”

因为彩礼，有的“乡村爱情”似乎不再那么美好。基于此，近年来各地各部门全面倡导移风易俗，通过宣传教育、限额规定等一系列办法，引导农民群众“为爱减负”。“我们出台规定，农村结婚彩礼一般不超过2万元。这其实是给了百姓一个台阶，既不伤面子，也高高兴兴操办了婚事。大多数人是非常赞同的。” 新乡县委常委、宣传部部长周伟说。

记者在调查中发现，关于彩礼问题，很多父母和子女的认识、心态正在变化。“早些年，很多农村人生活贫穷，特别是年纪大了，干不动活了，就基本没收入了，所以特别在意彩礼。”黑龙江省方正县方正镇党委书记高守星说：“如今生活条件好了，各方面的保障也多了，很多家庭嫁女儿、要彩礼，主要是为了女儿着想，希望为孩子们的家庭建设多打一些基础。”

邢玉兰，是江西南昌西湖区桃花镇观洲村的农民，最近她女儿的婚事提上了日程。“闺女总是说，只要两个人感情好，彩礼多少无所谓，不要都行。可我始终觉得这样不合适，会遭村里人笑话。”邢玉兰说。为此，她经常向丈夫抱怨，可得到的回复是：“只要闺女愿意，别为了彩礼闹得不愉快，要多了彩礼，反而让人笑话。”

一个是“要少了会遭笑话”，一个是“多要了会被笑话”。在中国人民大学农业与农村发展学院教授温铁军看来，这本质上就是一个“脸面”问题。有些农民群众并非真要彩礼，只是男方在礼单上多写一点钱数，乡里乡亲看见了，他们脸上有面子。事后他们会把礼钱退给小两口，作为小两口的生活保障。

“厚葬”问题为何难扭转？

一些年轻人离土又离乡，返乡大办丧事，也是为了一个面子

前不久，记者来到黑龙江桦南县驼腰子镇愚公村村委会的活动室，农民群众自发组织的小剧团正在热闹地排练着。可是，刚一谈及小剧团的发展前景，神采飞扬的剧团负责人米凤宝立即皱起了眉头：“后继无人。”过了一会，他又轻悄悄地冒出一句：“年轻人都出去务工了，没办法，他们也要讨生活、求发展。”

记者在全国多地走访中发现，“空心化”是当前农村发展中的一个突出问题，稍微年轻的、能干活的，很多都进城务工了，年迈的留守老人只能自己照顾自己。

另一方面，在一些人看来，相比于赡养老人，老人去世后的安葬须格外重视。在一些农村地区，纸人、纸马、纸彩电、纸家具都已过时，祭祀时烧“豪宅”“豪车”，甚至纸做的手机、平板电脑也屡见不鲜。有些人还专门请戏班子唱戏、乐队演奏或剧团演出，一天下来，少则五六千元，多则一万五六千元。

花费最多的是买墓穴。在一些地方，根据公墓位置的不同，价格也有所不同，一个普通合葬墓售价为3万至6万元，豪华高档墓地的价格高达几十万元，并且可以根据个人要求来修建。

面对如此高额的“白色消费”，很多采访对象坦言“负担不起”，即便如此，也要打肿脸充胖子。记者采访了解到，厚葬问题有着各种各样的感情因素，其中一些人是虚荣心作祟，讲排场、争面子，还有一些人是从众心理，不愿留骂名。

夏显有来北京打工快20年了，很少回安徽老家，用他的话说，“已经不适应家里的气候了”。只有前两年老父亲去世时，他才第一时间赶回去。

“回到家的第一感觉就是手足无措，”夏显有回忆：“离开这么多年了，家里办丧事的风俗习惯已经完全没有印象了。有几个亲戚给我讲这讲那，讲了一晚上，我脑子都是蒙的。”

后来，夏显有请了几个懂行的老人帮忙主持、操办。选墓地、扎纸活、雇演出、办宴席……老人们提出的所有事项，夏显有都是按高标准、高档次支付，总共花了将近12万元。“一是为了让父亲的在天之灵得到安息。二是弥补多年在外打工不能尽孝的愧疚。三是不敢从简办丧事，怕遭到老家人的白眼和唾骂，以后还有什么颜面来往。”据夏显有回忆，办宴席时，很多亲戚都不太认识了，他是挨个挨个对名单，生怕落下了谁，生怕事后说闲话。

人情债面前，谁受益了？

礼尚往来更频繁了，人际关系却未必更亲近

采访中，记者听到了一个词——躲年，意思是逢年过节时，为了躲避家乡亲戚朋友的各种人情往来，比如结婚、买房、拜年，选择不回家，否则在外辛辛苦苦务工一年，过一个年，人情负担可能会掏空半个腰包。

平时，各种各样的“人情宴”也不少。盖房子、店铺开业、考大学、参军、生孩子、孩子满十岁、成年人三十六岁等，都是农民办酒席的名目。对此，很多采访对象表示，邀请了就得去，去了就得上礼，如果不去，就怕被人议论。“宁荒一年田，不丢人情场”，硬着头皮还得去，甚至为了人情，不惜把自己的养老保险金当随礼钱送出去。

“要钱要得急，做个四十七——有个朋友，四十七岁生日也要摆宴席，光他一户人家，我一年就去了三次！” 湖南省华容县治河渡镇紫南村党总支书记徐绍文对前些年赶人情的“盛况”印象深刻。

人情风越刮越盛，人情债越积越多，一些人认为原来送出去的礼金太多，遇事不操办自己会吃亏，于是就刻意借各种喜事收礼。在河南大学哲学与公共管理学院副教授赵炎峰看来，农村地区的礼尚往来更频繁了，人际关系却未必更亲近。

人情消费当适可而止。近年来，在全面推行移风易俗的过程中，很多地方提倡“婚嫁新办、丧事简办、其他事不办”，着力扭转人情消费中的不正之风。

如今，在黑龙江方正县，“德礼之家”普遍设立，免费为操办红白事的村民提供音响、电子显示屏、餐具、桌椅等用具。同时，“德礼之家”明确规定，“设账房最高份子钱不超过50元”“正席每桌按十人计，每桌汤菜不得超过10个，白酒每瓶控制在30元以下”……由于各家参照统一标准，攀比的情况大为减少，村民们的人情债压力也减轻不少。

在河南新乡县，全县各村均建成文化广场，并在广场上建立道德教育文化墙，刊登包括社会主义核心价值观、村规民约、文明家庭、故事漫画等群众喜闻乐见的内容，努力让节俭办事的理念入脑入心。

在湖南华容县，乡风社风明显好转。有数据统计，全县人情宴的次数由2016年的6.9万次减少至2018年的2万次，操办人情宴的总支出由2016年的34.9亿元减少至2018年的9.1亿元。

对于移风易俗的变化，华容县三封寺镇华一村村民刘启明感受明显。刘启明以前是村里的厨师，菜刀、炒勺、案板……这些过去都是他常年不离手的物件，如今都收进了柜子。他已经改行捕鳝鱼了。

据了解，以前，村里各种宴席真是多，都请刘启明去掌勺，一年忙下来，有百把桌。如今没事搞，一个月搞不了一桌。在刘启明看来，乡亲们这样省不少钱，也挺好。他说：“家家户户都操办，看起来是互有来往，但人情活动越是频繁，酒席开支就越多，再加上相互攀比，档次越抬越高，钱都消耗在酒桌上了。”

“办一个酒席，劳心费力，算算账，自己也留不了多少钱！”华容县治河渡镇紫南村村民胡正跃深有同感：“买菜要钱、厨师要钱，一桌菜钱就要四五百块；买烟还不能太差，酒席办得不好，还要被人笑话！”

在人情债面前，每个家庭都成了输家。

怎样才是真正“有面子”？

杜绝大操大办、铺张浪费，红白理事会来了，谁都不想被公开批评

记者了解到，随着经济社会的发展，特别是交通的便利、网络的发达，城乡之间的时空限制打破了，很多城市里的“新潮”，短时间内就通过流动人口、社交网络传入农村地区。比如，在一些村里，集体婚礼、旅游结婚越来越多了，即便是传统的请客吃饭，宴席上也会出现一些新布局、新游戏、新菜品。

另一方面，“新潮”往往良莠不齐，好的、不好的都涌进了农村。城市化进程中，各种思潮频繁交汇，农村传统的价值观念不断遭到冲击与解构。特别是拜金主义同样侵蚀着乡村的土壤，许多农民被裹挟其中。

“拱门”，也叫“彩虹门”，是湖南华容县红白喜事的一个习俗。当地人认为拱门有引路的作用，隔几百米就会设置一个，拱门上写着亲友祝福的话。“谁家会办事，就看谁拱门多。有的一路搭过来，绵延一两公里，每个亲戚送一个，这明显是一种铺张浪费。”湖南华容县三封寺镇华一村党总支书记刘再跃说。

2017年6月，华容县设立了全省第一个“治婚丧陋习、刹人情歪风”专项整治工作办公室（简称“治陋办”），首先就拿拱门开刀。

据湖南华容县治河渡镇纪委书记毛良会介绍，起初工作压力也很大。有个乡友的家人过世，镇干部去做工作，说有一个拱门就行了。乡友直言：“太过分了！”没办法，乡镇党委书记、镇长出面，天天去家里做工作，乡友这才同意拆拱门。

“我们花了很大的气力，老百姓慢慢地认可了，工作就好开展了。” 湖南华容县插旗镇治陋办主任李学祥说，大家逐渐意识到，大操大办只是一种浪费，图虚荣其实没啥意思。

识得破更须抵得过。许多陈规陋习、不良风俗，既然问题出在“面子”上，那就在“面子”上做工作。“我们经常邀请村里有声望的老党员、老教师参加，对村民婚丧嫁娶、赡养老人、邻里相处等方面进行评议。一个村就这么大，村民们低头不见抬头见，谁想自家办的喜事儿被公开批评呢？面子上多过不去啊！”江西南昌西湖区桃花镇观洲村村支书杨南京说，这样坚持下来，推进移风易俗就好开展了。

没有传统，就没有文明；但没有对传统中的陈规陋习的淘汰，就没有进步。在采访中，记者发现，越来越多的农民群众已经认识到，推进移风易俗，眼下看，每家都是受益者；长远看，子孙们更是受益者。

那些陈规陋习真该改改了，早改早好。

（本报记者 黄庆畅 张 洋 金正波 史一棋 吴 月 沈童睿 任胜利 柯仲甲 申智林）

《 人民日报 》（ 2019年11月04日 07 版）

(责编：罗知之、孙阳)
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