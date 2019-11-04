部分地区达标形势较为严峻

本报北京11月3日电 （记者寇江泽）生态环境部日前通报今年1—9月全国水环境目标任务完成情况：全国地表水环境质量总体改善，Ⅰ—Ⅲ类水体比例为75.0%，同比增加2.6个百分点；劣Ⅴ类水体比例为3.4%，同比减少1.9个百分点。与2018年同期相比，部分省（区、市）改善幅度较大，但水污染防治工作不平衡不协调的问题依然突出，部分地区水环境达标形势仍较为严峻。

天津、内蒙古、黑龙江、江苏等4省（区、市）Ⅰ—Ⅲ类水体比例增加了10个及以上百分点；北京、天津、河北、辽宁、吉林等5省（市）劣Ⅴ类水体比例减少了5个及以上百分点。但广东、山西、湖北等3省Ⅰ—Ⅲ类断面比例以及辽宁、山西、吉林、广东、福建、黑龙江等6省劣Ⅴ类断面比例完成全年任务面临较大压力。

从全国劣Ⅴ类国控断面情况看，全国劣Ⅴ类国控断面共计72个，劣Ⅴ类断面数量较多的省份分别是山西13个、辽宁11个、广东10个、河北8个，4省劣Ⅴ类断面数量合计约占全国总数的六成。

《长江保护修复攻坚战行动计划》消除劣Ⅴ类国控断面任务涉及的12个断面中，1—9月平均水质为劣Ⅴ类的断面还有3个，分别是湖北十堰神定河口、泗河口，云南昆明通仙桥。其中，湖北十堰市的两个断面水质已有很大程度改善，泗河口断面从6月份以来水质类别连续稳定在Ⅲ—Ⅳ类；神定河口断面9月份水质也已改善为Ⅴ类。

《渤海综合治理攻坚战行动计划》入海河流消除劣Ⅴ类国控断面任务涉及的10个断面中，1—9月平均水质为劣Ⅴ类的断面还有两个，分别是天津万家码头、辽宁营口营盖公路。其中，天津万家码头断面上半年6个月连续为劣Ⅴ类，但近期有改善趋势；辽宁营口营盖公路断面今年前8个月水质连续为劣Ⅴ类，9月改善为Ⅳ类，但氨氮指标仍超Ⅴ类标准2.3倍、总磷指标仍超Ⅴ类标准0.5倍。

生态环境部将聚焦突出问题，督促水环境达标滞后地区进一步加大工作力度，推动水环境质量持续改善。

《 人民日报 》（ 2019年11月04日 14 版）

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