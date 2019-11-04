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辽宁桓仁县发展绿色经济

从“卖木材”到“卖景观”

本报记者  王金海  刘洪超

2019年11月04日08:49  来源：人民网－人民日报
 

秋日的枫林谷，流水潺潺，红叶似火，游人如织。景区护林员张春友一大早就整理好行装，开始一天的工作。

张春友今年57岁，1980年就开始在林场上班，干了30多年伐木工，现在当了护林员，每月收入4000多元，还有五险两金。用老张的话说，“退休也不愁了。”

枫林谷森林公园位于辽宁省本溪市桓仁满族自治县南部，该县森林覆盖率达78.4%。2012年以前，背靠着绿水青山，桓仁县的林场职工却“吃出了穷肚子”，尤其是当时全县最穷的林场——和平林场。

“2012年，桓仁县8家国有林场职工人均月工资只有1700元。”枫林谷森林公园旅游有限公司副总经理刘翔告诉记者。

2012年底，通过采取和平林场控股、其他7家林场入股的方式，桓仁县开始建设森林生态旅游度假景区，成立了枫林谷股东会、董事会、监事会，林场的职工也成为景区的管理员、服务员和护林员。

经过开发，枫林谷带动了这些林场的发展。森林公园营业至今，基础设施不断完善，旅游收入成为国有林场收入主要来源。据统计，5年多来，枫林谷森林公园累计收入5000万元，相当于8家国有林场两年采伐木材的收入，保护森林近万亩，减少木材采伐5万立方米。景区附近的和平村有农家院50多户，依托森林旅游，户均年增收3万多元。

由“木材经济”转向“生态经济”，桓仁县改变了国有林场以木材生产为主的经营模式，实现了从“卖木材”到“卖景观”的转变，取得生态效益、社会效益、经济效益的共赢。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2019年11月04日 14 版）

(责编：罗知之、孙阳)
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