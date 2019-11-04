原标题：东北制药 真“混”真“改”闯新路（改革落实在基层）

霜降时节，东北渐寒。记者走进东北制药集团，午饭已过，207分厂车间工人孟宪伟还没去食堂，而是继续忙着把一台设备的滤网换完。“混改前，做多做少一个样，到点下班走人。混改后，多干多得，为企业创效就是为自己挣钱。”孟宪伟高兴地说，“现在不仅工资涨了，干得好每月还能拿到1000元孝敬父母奖金等福利，不好好干，家里老太太都不让了！”

“企业效益如何？员工待遇最直观！扣除五险一金后，工人平均每月到手还有八九千。”东北制药103分厂厂长刘洋底气十足，身后刚刚完成智能化改造的整肠生制剂生产线上，药粒高速灌入药瓶，发出“哗哗”的声响……

始建于1946年的东北制药厂被誉为我国制药工业的摇篮，曾援建全国19省市52家医药企业，输送各类人才1300多人。在新时期转型发展中，由于市场主体不突出、体制机制落后，这个老牌制药厂一度濒临破产，工人每月只能拿到1000多元。2018年，东北制药作为沈阳市唯一的混合所有制改革试点企业，引入民营企业方大集团作为战略投资者，混改当年，就实现净利润总额、员工月收入同比增长六成以上。

2013年11月，党的十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，其中明确提出“积极发展混合所有制经济”。“东北制药涅槃重生，是国有企业混合所有制改革的一次积极探索。”东北制药集团董事长魏海军告诉记者，混改过程中，沈阳市委和市政府提出，东北制药混改必须引入战略投资者，实现股权多元化，完善法人治理体系等核心要求，尤其在《关于沈阳市国有企业混合所有制改革的实施意见》中明确，竞争类国有企业实施混合所有制改革不设股权比例限制。

在良好的政策环境下，方大集团参与东北制药定增项目，并在二级市场增持公司股票，依法依规成为东北制药第一大股东。国有资本退居为第二大股东，由沈阳市国有资本经营公司行使出资人职权，在定增项目中增持股票，保持市国资持股比例不变，确保国有资产大幅保值增值。民营资本、国有资本、社会资本三方出资人，通过上市公司的“三会”行使权利，形成有效制衡的公司法人治理结构。

混合所有制的目的不是搞拉郎配，一“混”了之，而是让国企在改革中形成市场化的运营机制，打造有竞争力和创新力的现代企业治理体系，这是东北制药改革能够成功的关键。通过引入方大集团标准管理体系和市场化的体制机制，形成严格的制度执行力，东北制药逐步建立起一整套现代企业经营管理体系。公司组织各部门梳理完善制度300多项，明确各项工作的规范化要求和考核办法，组织全员开展制度学习，让企业的市场主体定位更突出，加强了全员管理意识、市场意识，激发了企业内生动力。

“这样的机会，过去我想都不敢想。”作为东北制药研究院的院长，刘素娜的资历似乎显得浅了些，但因为科研业绩突出，她在短短四个月的时间内完成了从项目负责人到研究院副院长、再到院长的“三连跳”。市场化的运营机制首先打破的是过去用人的“铁交椅”，真正实现能上能下。企业中一大批像刘素娜这样有能力、想干事的人脱颖而出，走上重要的管理岗位，同时多名副总经理、几十名中层干部被解聘接受待岗培训。

为建立激励约束长效机制，将企业利益与员工利益切实融为一体，东北制药实施管理层和核心骨干限制性股票激励计划，技术骨干到管理层持股几万至几百万股不等；同时围绕工作目标全面开展“赛马”，实行按绩提成，在既定目标完成后，拿出一定比例与干部员工分享，2019年上半年累计兑现提奖3446.32万元。

通过真“混”真“改”，东北制药闯出了发展新路子，市场竞争能力显著增强，进入了完全市场化加速高质量发展的崭新阶段。2019年上半年，东北制药实现营业收入41.1亿元，同比增长9.7%；实现归属母公司净利润1.2亿元，同比增长18.9%。

《 人民日报 》（ 2019年11月04日 10 版）

(责编：罗知之、孙阳)