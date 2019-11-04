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“扫黄打非”已建成基层站点54.8万个

既是正能量 同样带流量

本报记者 张 贺 戴林峰

2019年11月04日08:50  来源：人民网－人民日报
 

正能量，也带流量！11月1日，中央宣传部、全国“扫黄打非”办公室在江西省南昌市发布了《2019绿书签行动公益宣传片》，赢得了不少在场年轻人的点赞。

今年以来，全国“扫黄打非”办公室推动各地深入开展“扫黄打非”进基层规范化标准化建设，截至目前，已建成“扫黄打非”基层站点54.8万个。“扫黄打非”工作在广大基层地区发挥出维护主流价值、倡导健康文化生活、深入移风易俗等方面的良好作用。近日，全国“扫黄打非”办公室组织20余家媒体赴江西开展“扫黄打非进基层”“护苗2019”乡村行系列采访活动。

“扫黄打非”，重点在基层社区，关键在取得实效。随着城镇化进程加快，农村变社区，村民变居民，“扫黄打非”工作如何能跟上？

作为由城中村转型而来的新型社区，南昌市西湖区国贸阳光社区充分挖掘整合辖区资源，广泛联系辖区学校、医院、企业和社会组织，成立社区大党委，并在此基础上同步成立“扫黄打非”理事会。通过“扫黄打非”工作联席共商制度，实现了重大工作事项联合部署，具体工作安排统筹推进。

一年来，国贸阳光社区召开联席会议4次，联合开展校园书刊巡查、网吧整治、文艺汇演等活动8次，并积极吸纳辖区群众、社会爱心人士加入“扫黄打非”工作志愿者队伍。探索形成了社区主导、党群联抓、专兼协同的工作格局，为“扫黄打非”工作奠定了扎实的群众基础，凝聚了齐抓共管的合力。

据了解，江西省目前已建立“扫黄打非”基层工作站21625个，实现了乡镇（村）、社区（街道）全覆盖；在全省2700个邮政快递网点设置了“扫黄打非”联系点，在12个重点景区140余个景点设立了“扫黄打非”巡查员，印发《基层“扫黄打非”工作手册》6.5万多册。

江西“扫黄打非”办有关负责人说，网格化管理夯实了工作基础，筑牢了阵地防线，把“扫黄打非”进基层工作覆盖到每一个角落。

在南昌师范附属实验小学，台上著名动物文学作家沈石溪讲得绘声绘色；台下孩子们听得津津有味，报告厅中不时传来笑声。这是11月1日举办的江西“护苗·绿书签”第1000场公益讲座活动。

“人生的扣子从一开始就要扣好”。自2008年起，全国“扫黄打非”办公室在全国范围内开展“绿书签”行动，着力为青少年营造健康良好的文化环境，引导青少年多读书、读好书，树立正确的世界观、人生观和价值观。

目前，已有70多位著名作家、艺术家、主持人走进江西“护苗”课堂，受益学生近200万人。内容涵盖了“党史、国史、军史”爱国主义教育、“家风、家教、家训”传统教育和“绿色阅读、文明上网”安全教育。

近年来，江西省“扫黄打非”部门加大了对校园周边市场环境的清理整治力度，集中整治学习类APP，清理“校讯通”“作业盒子”等传播有害信息的APP29个，为青少年健康成长筑牢“防火墙”。

10月28日，在江西省玉山县四股桥乡山塘村新时代文明实践站，村民自编自演的“扫黄打非”快板赢得了现场观众阵阵掌声。

过去，山塘村交通不便、信息闭塞，一度成为滋生陋习、劣习的温床。如今，当地将“扫黄打非”与秀美乡村建设有机结合，“黄、非”现象销声匿迹，取而代之的是广场舞、文艺表演、电影等健康向上的群体文化活动。村庄美、村民富、村风好……已成为山塘村新的代名词。

近年来，江西各地把“扫黄打非”进基层工作站与新时代文明实践中心试点、社会治安综合治理、精神文明创建等工作有机融合，充分利用公共文化基础设施开展基层“扫黄打非”工作。借助微信、微视频和农村电影放映、“村村响”等平台，扩大“扫黄打非”影响。通过老百姓喜闻乐见的书法、戏曲、剪纸、灯谜等载体，使“扫黄打非”宣传教育深入人心。

全国“扫黄打非”办公室负责人说，通过深入基层，“扫黄打非”工作巩固了基层宣传思想阵地，助力构建基层社会治理新格局。

《 人民日报 》（ 2019年11月04日 11 版）

(责编：罗知之、孙阳)
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