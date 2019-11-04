两岸青年创新创业大赛举行

本报温州11月3日电 （记者柴逸扉）日前，“筑梦温州”阿里巴巴“诸神之战”两岸青年创新创业大赛在浙江温州举行。两岸青年携20个创新创业项目参加比赛，经过激烈角逐，台湾选手的“连续性上消化道出血监控系统”项目和温州选手的“听力言语智能康复平台”项目赢得冠军。
本次活动还配套举办了“筑梦温州 携手升维”两岸青创论坛，邀请两岸知名专家、学者分享创新观点，帮助传统产业升级发展思路。
“改革开放以来，众多台湾青年带着创业创新梦想来到大陆。”温州市副市长殷志军说，“温州立足实际，不断为台湾青年学习、实习、就业、创业创造有利条件。”
近年来，温州出台了惠及台胞台青的90条惠台政策措施，设立37家台湾青年创业就业实习基地和21家孵化器平台。同时成立温州台湾青年创业就业服务中心，打造“筑梦温州”创业创新品牌，全方位为台湾青年在大陆创业、就业、实习、生活提供系列暖心服务。
《 人民日报 》（ 2019年11月04日 11 版）
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