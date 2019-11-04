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中国乳业的产业升级与改造

吕  越

2019年11月04日08:50  来源：人民网－人民日报海外版
 

2019中国全球乳业（CGD）合作发展论坛上，国际乳品联合会（IDF）中国国家委员会名誉主席宋昆冈作了题为《中国乳业的产业升级与改造》报告。宋昆冈表示，中国乳业经过十年卧薪尝胆、砥砺前行的整顿改造，目前已是技术装备先进、管理规范、产品质量稳定向好、具有世界先进水平的现代食品制造业。但是，中国乳业也面临着一些新的问题与挑战，特别是随着世界经济一体化进程的发展，问题与矛盾日显突出，已成为制约乳业发展的障碍。这些问题包括原料奶生产增长乏力、乳制品产量增长速度放缓；中国进入世界高奶价国家行列；区域发展不平衡的矛盾愈加突出；“都市型”乳业与“牧区草原型”乳业面临着“水火两重天”的难题；对国际市场的依赖程度越来越大；乳制品市场处于结构性过剩与短缺的矛盾之中；传统销售模式正在逐步被网上销售新模式所替代。宋昆冈指出，针对我国乳业面临的新形势、新问题，应尽快进行转型升级，改变发展模式，优化产品结构，发展纵向与横向联合，加强国际合作，走出一条中国乳业持续稳定发展之路。包括响应“一带一路”发展战略号召，支持乳品企业走出国门，大力发展线上销售等。

宋昆冈介绍，今年上半年，伴随着国际市场乳制品价格缓慢提升，国内乳制品生产消费出现了平稳发展的好形势。截至2019年8月底，国家市场监管总局共批准161家工厂的1197个婴幼儿配方乳粉产品配方注册，其中国内112家工厂899个配方，占比75%；境外49家工厂298个配方，占比25%。

2018年参加婴幼儿乳粉主流品牌质量大赛共有31个品牌；2019年参加质量大赛的品牌有37个。今年上半年的抽检结果，所有检测项目均合格，产品质量比上年均有所提升，品牌之间检验指标实测值的差距在进一步缩小，主流品牌婴幼儿乳粉质量稳定、可靠、优秀。

宋昆冈说，2019年度是我国乳制品行业稳定发展的一年，生产、消费都取得了较好成绩。特别是产品质量安全工作取得了显著成效，乳制品、婴幼儿配方乳粉的质量安全继续保持了稳定向好的发展态势，广大消费者恢复了对国产乳制品的信心。预计2019年度，原料乳收购价格仍会保持相对稳定，但奶源供应可能会出现趋紧的现象，稳定收奶价格、维护收奶秩序，每一个企业都必须认真对待，自觉执行；婴幼儿配方乳粉市场将会遇到一定的困难，生产企业应保持定力，不搞市场恶性竞争。

此外，国家今年开始对工业企业增值税实施减让政策，宋昆冈认为这是一个利好消息，乳制品企业受益明显，将会提升整个行业的经济效益。

(责编：罗知之、孙阳)
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