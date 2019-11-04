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推动与欧洲工商界交流合作

世界华商大会在伦敦举办

赵芮萱

2019年11月04日08:50  来源：人民网－人民日报海外版
 

参会代表
　　（资料图片）

以“世界新格局·华商新机遇”为主题的第十五届世界华商大会近日在伦敦举行， 500多位世界政商界人士及世界60多个国家和地区的2500多位华商代表参加了大会，这是世界华商大会首次在欧洲举办。会议期间，华彬集团副总裁郑刚参加了在英企业代表座谈会。

华彬集团作为一家民营企业，2009年开始在伦敦投资发展，目前在英国已经累计投资7亿英镑，提供就业岗位近千个。发展离不开创新，中国侨商投资企业协会常务副会长、华彬集团董事长严彬也借此机会倡议，汇聚中英优势领域实现共同发展，以进一步推动人民币国际化进程，与区块链的新技术、新理念合理有机结合，推动澳门、横琴自贸区与伦敦的协同联动，为粤港澳大湾区建设以及国家新时代发展提供有益的探索和尝试。

大会展览是本届世界华商大会的重要组成部分，参展方包括中英两国跨国企业、国家机构，中国地方特色企业、时尚领域企业和中英著名民营企业等，共有21家中英大企业参展，展示了“民族之宝”。华彬集团携战马饮料、芙丝矿泉水等产品参加了展览，精心设置的展台吸引了不少观展嘉宾驻足。本次展览还向嘉宾展示了华彬伦敦三一广场10号及温特沃斯高尔夫俱乐部两大海外并购项目。此前，伦敦三一广场10号因其修复改造后呈现历史与现代相融的独特气质，荣获“金融城年度城市遗产奖”。作为伦敦二级保护古迹建筑，三一广场10号“辉煌再绽放”主题特展将正式亮相2019上海建博会。

据悉，世界华商大会自1991年新加坡中华总商会举办首届以来，至今已成功举办14届，成为全球华商最重要的盛会之一，也日益成为凝聚全球华商力量、展示各国华商形象、促进各方交流合作的重要平台。今年的大会在主办方英国中华总商会和全体与会代表的共同努力下，推动了世界华商与欧洲工商界的广泛交流与合作。作为跨国企业，华彬集团也在不断为促进中英之间的经贸往来、文化交流作出贡献。

(责编：罗知之、孙阳)
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