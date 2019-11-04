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华侨华人热议中共十九届四中全会

中国向世界展示制度自信

本报记者  李嘉宝

2019年11月04日08:51  来源：人民网－人民日报海外版
 

中国共产党十九届四中全会审议通过《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》，引发海外华侨华人热切关注。

“在新中国成立70周年的重要节点上，全会公报全面总结中国国家制度和国家治理体系的13个显著优势，展示出中国的自信与坚定。”捷克中欧新闻社总编辑黄频说，“公报中涉及改善民生的相关内容非常具体，‘幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶’28字触动人心，彰显中国共产党坚持以人民为中心的发展思想。”

“制度的生命力在于执行。”肯尼亚中华总商会会长卓武表示，关于“建立什么样的国家制度”这一历史性课题，中国共产党带领中国人民，用实践给出了独具特色的中国答案。“其中一大优势是坚持独立自主和对外开放相统一，让我印象深刻。作为国际贸易从业者，我从中国的对外开放中分享了发展机遇和红利。一个改革不停顿、开放不止步的中国，让海内外中华儿女的凝聚力和向心力不断增强。”

澳大利亚国际文化产业协会会长杨志唯表示，中国用几十年时间走完发达国家几百年走过的工业化历程，关键是“坚持党的集中统一领导”。“中共十八大以来，提出了一系列新理念新政策，让人民的获得感幸福感更加充实。我曾和一些澳大利亚人士到中国乡村考察参观，他们看到中国的精准扶贫政策让贫困地区面貌大为改观，深感惊讶。中国有底气、有自信向世界展示自己的制度优势，让越来越多的外国友人了解更加真实的中国。”

“俄罗斯主流媒体及时播发或刊登了中共十九届四中全会的消息。许多俄罗斯友人对全会公报内容很感兴趣，他们向我表达了对中国治国理政理论和经验的高度赞赏。还有俄罗斯朋友特地给我打电话，称赞中国在复杂多变的国际形势下，依旧保持定力和自信的大国风范。”莫斯科孔子文化促进会会长姜彦彬自豪地说。

10月29日，《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷葡文巴西版首发式在巴西圣保罗举行。采访中谈及此事，巴西巴中经贸交流中心总裁方激表示：“巴西政府及社会各界代表积极参与首发式活动，中国发展及治国理政经验得到了巴西政府及社会的肯定，在巴华侨华人深受鼓舞。”在方激看来，全会公报中提出坚持和完善13个制度体系，明确了中国未来发展的总体目标。“中国政治稳定、积极扩大对外开放，将为中巴友好合作夯实基础。”

“中国的治国理政经验对处于不同发展水平的国家都有启迪。”加拿大中华新闻社社长常建国说，“全会公报中提到‘积极参与全球治理，为构建人类命运共同体不断作出贡献’，开辟出一条合作共赢的文明发展新路，对西方国家走出经济复苏乏力、民粹主义势力抬头等困境具有启示意义。另外，中国是全球脱贫事业的榜样，全会公报中提到的‘不断保障和改善民生、增进人民福祉，走共同富裕道路’等内容对发展中国家具有借鉴意义。”

(责编：罗知之、孙阳)
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