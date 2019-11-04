专家解读：中国新能源汽车独领风骚

原标题：中国新能源汽车独领风骚（专家解读）

10月22日，2019世界智能网联汽车大会在北京中国国际展览中心（新馆）开幕。图为大会上展出的新能源汽车示范平台。

任 超摄（新华社发）

据英国广播公司报道，10年来，中国一直以各项政策措施刺激消费者和制造商涌入新能源汽车市场。在新能源汽车领域，中国的比亚迪和北汽这两个汽车品牌已经占据全世界第一和第二的位置。

据路透社报道，今年3月，中国财政部等部委联合发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，适当提高技术指标门槛，保持技术指标上限基本不变，重点支持技术水平高的优质产品。同时，完善补贴标准，分阶段释放压力，促进产业优胜劣汰，防止市场大起大落。

今年7月，2019世界新能源汽车大会在海南博鳌举办。中国国家主席习近平在贺信中强调，中国坚持走绿色、低碳、可持续发展道路，愿同国际社会一道，加速推进新能源汽车科技创新和相关产业发展，为建设清洁美丽世界、推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

目前，中国在新能源汽车领域已成为世界的领跑者。产销方面，中国自2015年以来连续4年位居全球新能源汽车产销第一大国，每年新能源汽车的产销量与保有量均占据全球市场的50%以上。技术方面，中国在新能源电动汽车的主要动力电池，即磷酸铁锂电池和三元锂电池的生产上，位居世界前列。据高工产研锂电池研究所统计，2018年，装机量排名全球前10的动力电池供应商中，有7家来自中国。动力电池作为新能源汽车产业的技术核心，在很大程度上决定了产业发展的速度与质量。同时，中国也在努力推动芯片与绝缘栅双极型晶体管的技术研发。

发展新能源汽车对中国汽车产业整体发展十分重要。一方面，发展新能源汽车有助于缓解中国传统燃油汽车的能源压力，降低中国石油对外依存度。另一方面，发展新能源汽车有助于推动汽车产业转型升级。从技术创新理论的角度来看，新兴技术的出现为发展中国家提供了新的巨大发展机遇。通过加大新能源汽车的发展力度，中国汽车产业能够从追求“弯道超车”转换到追求“换道超车”，实现产业的整体赶超。

与其他国家相比，中国新能源汽车产业发展具有显著优势。除了拥有完整的产业链，国家战略及相关政策也对产业发展起到了关键的引导与帮扶作用。2009年启动的“十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程”，为产业发展打下坚实基础。在新能源汽车产业发展初期，国家通过补贴鼓励产业创新、扶持产业发展。如今，中国新能源汽车产业已处于成长初期，国家开始实行补贴退坡政策。今年3月，财政部等四部委下发《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，决定从6月26日起，多种纯电动车的补贴降幅超过五成。补贴退坡政策有助于增强中国新能源汽车企业的核心竞争力，促使企业依靠技术研发与创新能力赢得市场，推动产业完成从政策驱动向市场驱动的转化。

未来，要加速发展中国新能源汽车产业，需要从以下几个方面重点发力。从国家战略角度看，目前的产业基础决定了中国新能源汽车发展重点依然是纯电动汽车领域。除此之外，插电式混合动力汽车也要一并发展。从技术创新的角度看，要注重前沿技术研究，重点发展新能源汽车的电池。现在，液态锂电池的研发已进入成熟后期。要加大固态电池的研发投入，追踪前瞻性研究进展，保持中国在新能源汽车电池方面的优势，推动新能源汽车产业高质量发展。

（张晓洁采访整理）

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