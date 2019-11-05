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华为云：5G兴皖地 智梦到江淮

2019年11月05日09:12  来源：人民网－人民日报
 

 

5G商用的到来，AI走向产业的深化，正在激发公有云的全新活力，也让各地认真思考起自身投入数字化、智能化浪潮的方式。

“5G+云+AI”的技术特性，落脚点不是在于创造某种新的商业形态，而是与已有的经济体结合，重构产业形态，激发新的生产力。由于每个地区的经济构成方式、发展形态，以及对智能技术的需求不同，新技术如何与地区的特点相结合，已经成为重要课题。

2019年11月1日，“合肥·选择不凡 华为云城市峰会2019”举办。在这一站，华为云探索的是产业智能化升级与安徽政企需求之间的结合。

立足安徽地缘优势，助力智能化升级

安徽具有独特的经济区位。制造业、汽车、家电等都是安徽的支柱产业，软件、信息化工程、AI以及科教也是安徽的强项。

在本次城市峰会上，华为公司副总裁、华为云业务总裁郑叶来在《产业智能升级，共建智慧安徽》的主题演讲中表示，创新是安徽重要的名片。华为云将继续致力于将自身的领先技术与安徽优势产业深度结合，充分发挥安徽科教、人才、科技行业基础优势，推动实体经济尤其是大型企业快速步入智能化经济的轨道中。用“5G+云+AI”技术，帮助安徽真正实现生产力发展模式的重构，从而让安徽在智能时代获得独特优势，创造新的业务和新的价值。

华为云赋能大型政企智能化升级

华为云凭借可靠全面的技术解决方案，帮助工业、家电、汽车制造业等安徽优势行业的政企用户先行上云，实现智能化。

自2017年开始，华为云就已经与安徽展开了系列合作，完成了庐阳软开云基地、滁州智能制造、江淮车联网等大型项目的探索。能否支持大型政企安全可靠上云，真正让其从智能化技术中受惠，是考验公有云平台能否助力产业智能升级的试金石。

峰会上，华为云向外界发布了首个面向大型政企市场的智能升级“助推器”：依托“鲲鹏+昇腾”两大创新引擎及“5G+云+AI”三大核心优势，为政企市场提供四大迁移云服务、五大用云支持、六大旗舰服务、七个大产业赋能平台。

华为云中国区总裁洪方明表示，最关键的是六大旗舰服务。面对大型政企的特殊性，以及技术融合的关键时期，六大旗舰服务从安全可靠、操作可用、技术可触三个角度构筑了完整的大型政企智能化升级矩阵。

从大型政企上云的产业红线，也就是安全可控领域，华为云提供了全栈混合云方案HCS，实现了企业公有云、私有云的统一架构、统一运维、统一升级，达成高度可靠，升级无感知。

面向大型政企，华为云全面考量客户需求，全面提高服务与能力，全力推动新技术接入，以满足大型政企的智能化升级需求。

数据来源：华为云

《 人民日报 》（ 2019年11月05日 14 版）

(责编：罗知之、孙阳)
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