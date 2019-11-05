共享发展机遇 扩大合作空间（国际论坛）

第二届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举行。中国国家主席习近平将出席第二届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式及相关活动，并发表主旨演讲。习近平主席连续两年出席进博会开幕式，意义深远，充分体现中国政府对进博会的高度重视，体现中国支持多边主义的坚定决心和一贯立场，体现中国推动建设开放型世界经济、构建人类命运共同体的实际行动。国际社会十分期待习近平主席的主旨演讲，相信进博会一定能够再次取得巨大成功。

亚投行很荣幸应邀参加本届进博会，并参加其他有关活动和会议，和其他与会者广泛交流。作为新近成立的国际多边开发机构，我们希望能为促进地区互联互通，加强各成员之间的经贸联系做出贡献。

亚投行重视参与进博会的一系列活动，是因为我们相信中国举办进博会的重要意义，希望这一重大举措产生更大溢出效应，推动区域和全球的经济合作。举办进博会是中国主动向世界开放市场的重大举措，有助于促进中国经济高质量发展，更好满足人民美好生活需要。举办进博会有利于世界各国共享中国发展机遇，扩大合作空间，是中国积极推进开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化，让发展成果惠及世界各国的具体行动。

近年来，国际经贸合作中出现了一些逆流，单边主义和保护主义抬头，国际形势的不稳定性、不确定性更加突出，人类面临的全球性挑战更加严峻。在此形势下，举办进博会彰显了中国推动更高水平对外开放、推动建设开放型世界经济、推动构建人类命运共同体的信心和决心、责任和担当。中国政府是在以实际行动向世界宣布，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。希望世界上大多数国家，特别是主要经济体能顺应时代潮流，让全球的经贸合作重回正确的轨道。

国际社会对中国推动贸易投资自由化便利化、推动经济全球化、实现各国互利共赢所作的巨大努力有目共睹。日前世界银行发布的《2020营商环境报告》指出，中国营商环境继续大幅改善，位列全球第三十一位，较去年提升15位，且连续两年入列全球优化营商环境改善幅度最大的十大经济体。习近平主席在首届进博会上指出，中国国际进口博览会不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好。这表明中国将会更多承担起促进全球共同发展的重任，以实际行动展示中国作为负责任大国的形象。

亚投行是由中国倡议并与国际社会中很多成员共同商讨成立的一家新型多边金融机构。亚投行是对国际多边开发体系的传承，其公司治理和管理标准达到世界上一流的多边机构的水准。这一点已经得到了世界的公认。从一开始，中国政府就明确表示，亚投行必须按照国际最佳准则运营，在债务可持续性、环境保护、惠及民众等方面都要取得最好的成效。从2016年1月成立以来，在建章立制、招聘专业人员、拓展贷款业务、强化资金管理、防控腐败等方面，都取得了长足进展。亚投行和世界银行、亚行等其他多边开发银行的密切合作，成果显著。

目前，随着机构建设的扎实推进和贷款业务的增加，亚投行成员数量迅速上升到100个。亚投行对基础设施建设的融资，有利于促进各国之间的互联互通，协同发展。亚投行努力应对气候变化，落实气候变化《巴黎协定》，得到了国际社会的充分肯定。

开放和自信的中国，给世界带来巨大信心。中国是亚投行的第一大股东。我们祝愿中国继续取得伟大的发展成就，不断推动全球和地区经贸合作，让这个世界变得更加美好。

（作者为亚洲基础设施投资银行行长）

《 人民日报 》（ 2019年11月05日 17 版）

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