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广州越秀区用楼宇党建助推经济发展——

抓好“火车头”  搞活写字楼 

本报记者  罗艾桦  姜晓丹

2019年11月05日09:12  来源：人民网－人民日报
 

金秋时节，2019中国楼宇经济全球合作大会上，广东省广州市越秀区荣获“中国最佳国际营商环境城区奖”。秘诀在哪？覆盖全区的楼宇党建功不可没。

作为广州市面积最小的中心城区，近年来，越秀区克服发展空间不足的限制，大力发展楼宇经济，变平面发展为立体发展，并积极发展楼宇党建，把党的政治优势和组织优势转化为发展优势，持续激发老城区新活力。

“党务专题培训通知：本周四上午10时，将为大厦内各党支部代表培训讲解党支部知识和日常党务要点……”工作在华乐街广东国际大厦的党员，总会不定期收到大厦党群服务中心发送的各类活动信息。

广东国际大厦又称“63层”，是广州市标志性建筑之一，里面进驻各类企业230多家。对这里工作的党员来说，党群服务中心就是他们的“红色家园”。据了解，党群服务中心可协助党员办理组织关系接转，提供党性教育培训、场地借用以及组织生活策划等服务。“‘红色家园’在凝聚党员、教育党员、联系群众、服务企业等方面发挥了重要作用，让大楼内党组织发展得更加成熟。”越秀区委常委、组织部部长温志文说。

在国家级高新技术产业开发区黄花岗科技园，党建则发挥着引领创新创业的重要作用。作为手机工具软件开发商，广州市久邦数码科技有限公司是园区的明星企业，也是园区创新的领头羊。“党建就是引领企业创新发展的红色引擎。”公司公共事务总监、党支部书记黎霞说，“公司以党员为核心组成团队开发项目，党员中2/3以上是公司骨干员工。”在黄花岗科技园，像久邦数码一样用党建引领创新发展的企业还有许多。

具有吸引力的，还有通过党建提升的营商环境。“这个鲍鱼袋子上的二维码，原产地、检测批次等信息一应俱全，通过一德路公众号还能查看商家诚信星级。”一德路海味一条街，沿街都挂上了“一德诚信平台”宣传标志。拥有百年历史的一德路是广州特色商业骑楼街，聚集着1.4万多家商户。近年来，假冒伪劣商品事件成为商圈转型升级的拦路虎。

为解决“诚信”痛点，广州市海味干果行业商会党支部将商圈1.4万多家企业基本信息、行政处罚信息等数据导入诚信平台数据库，实现行业和部门间信息的互通共享。

“通过党建引领，越秀连续三年获评‘中国楼宇经济十大活力区’，经济密度等指标居全省各城区第一。”越秀区委书记王焕清表示，越秀将进一步找准楼宇党建与楼宇经济契合点，推动营商环境上新水平。

《 人民日报 》（ 2019年11月05日 19 版）

(责编：罗知之、孙阳)
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