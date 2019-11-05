原标题：92号汽油每升涨8分钱

本报讯（记者 潘福达）今日零时，国内成品油调价窗口将再度开启，本市油价迎来上调。按一般家用汽车油箱50升容量估测，加满一箱92号汽油将多花大约4元。

市发改委发布消息称，根据国家发展改革委国内成品油价格调整要求，按照成品油价格形成机制，本市汽、柴油最高零售价格自2019年11月4日24时起，每吨均提高105元；89号汽油由每升6.19元调整为6.27元，提高0.08元；92号汽油由每升6.62元调整为6.70元，提高0.08元；95号汽油由每升7.04元调整为7.13元，提高0.09元；0号柴油由每升6.28元调整为6.37元，提高0.09元。

据中宇资讯数据监测，截至目前成品油年内已迎21个调价窗口，其中11次上调、3次搁浅、7次下调；本次调价窗口为年内第22次调价、第12次上调，本次上调兑现后，年内汽、柴油累计上调320元/吨、330元/吨。下一轮调价窗口将于11月18日24时开启。

国家发改委价格监测中心预计，短期内油价低位运行的态势不会改变。中宇资讯分析师胡雪分析，原油前期利空消息主导市场，但是随着美国非农数据好于预期，且中国制造业数据好转，同时国际贸易利好消息传出，三重利多叠加推动油价收复了大部分跌幅，以现有原油数据测算，下轮成品油零售端暂呈现下调搁浅预期。

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