厚植企业创新创业的沃土（观象台）

未来的中国，需要擅长商业模式创新的企业，更需要能几十年如一日、咬定科技创新不放松的高科技企业

近日举行的世界互联网大会期间，有机构发布了2019全球独角兽企业榜单。494家上榜企业中，中国独角兽企业数量达到206家，首次位居世界第一。

独角兽企业，是指创办10年以内，估值10亿美元以上，获得过私募投资但未上市的创业企业。和传统企业不同，独角兽企业的最大特点是受到资本的青睐，因此其成长速度远高于传统企业。如果说世界500强企业数量反映的是当下企业的规模和实力，那么独角兽企业数量一定程度上预示着一个国家企业的未来和发展后劲。我国独角兽企业数量的变化从一个侧面反映出当前新兴企业的发展势头非常强劲，人们可以对中国企业和中国经济的明天更加充满信心。

党的十八大以来，我国致力营造有利于创新创业创造的良好发展环境，为独角兽企业的成长提供了优良土壤。例如北京，拥有82家独角兽企业。这充分说明，中国仍然是世界上最有活力的经济体之一，一些大城市更是企业创新创业的沃土，受到资本的特别青睐。

这份榜单上，前三大独角兽企业悉数来自中国，分别是蚂蚁金服、字节跳动和滴滴出行。不难发现，这三家企业发挥的是我们的传统“绝活”——商业模式创新。他们的用户数全部过亿，甚至超过了绝大多数国家的人口总数。这说明，巨大的人口优势和市场优势使我国成为全世界商业模式创新最有望取得成功的国家之一。靠着这一得天独厚的优势，中国市场培育出了阿里巴巴、腾讯、百度这些优秀企业，今后一定会有更多的优秀企业脱颖而出。

当然，在看到独角兽企业快速成长的同时，我们也必须保持一份清醒和冷静。在代表未来科技发展方向的云计算、人工智能和生命科学等科技创新的热点领域，国外的独角兽企业数量依然领先，优势依然明显。要知道，商业模式创新固然重要，但如果只能靠此立足，恐怕也难以长盛不衰。未来的中国，需要擅长商业模式创新的企业，更需要能几十年如一日、咬定科技创新不放松的高科技企业。只有这样，中国企业的科技创新水平才能得到实质性提升。

值得欣慰的是，在一些过去的科技短板领域，中国企业正在迎头赶上。比如软件与服务领域，中国上榜企业数量已经超过了一些发达国家，这让中国企业进一步增强了赶超的信心。

我们相信，只要坚定走创新发展之路，中国企业的科技创新必将会和商业模式创新一样，取得巨大成功。

《 人民日报 》（ 2019年11月06日 18 版）

(责编：李枫、岳弘彬)