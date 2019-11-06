习近平出席第二届中国国际进口博览会开幕式并发表主旨演讲

11月5日，第二届中国国际进口博览会在上海国家会展中心开幕。国家主席习近平出席开幕式并发表题为《开放合作 命运与共》的主旨演讲。

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11月5日，第二届中国国际进口博览会在上海国家会展中心开幕。国家主席习近平出席开幕式并发表题为《开放合作 命运与共》的主旨演讲。这是开幕式前，习近平同外方领导人集体合影。

新华社记者 谢环驰摄

经济全球化是历史潮流。尽管会出现一些回头浪，尽管会遇到很多险滩暗礁，但大江大河奔腾向前的势头是谁也阻挡不了的。世界经济发展面临的难题，没有哪一个国家能独自解决。各国应该坚持人类优先的理念，以更加开放的心态和举措，共同把全球市场的蛋糕做大、把全球共享的机制做实、把全球合作的方式做活，共同把经济全球化动力搞得越大越好、阻力搞得越小越好

站在新的历史起点，中国开放的大门只会越开越大。我们将坚持以开放促改革、促发展、促创新，持续推进更高水平的对外开放。第一，继续扩大市场开放。第二，继续完善开放格局。第三，继续优化营商环境。第四，继续深化多双边合作。第五，继续推进共建“一带一路”

从历史的长镜头来看，中国发展是属于全人类进步的伟大事业。中国将张开双臂，为各国提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，实现共同发展

本报上海11月5日电 （记者赵嘉鸣、刘士安、王云松）第二届中国国际进口博览会5日在上海国家会展中心开幕。国家主席习近平出席开幕式并发表题为《开放合作 命运与共》的主旨演讲，强调各国要以更加开放的心态和举措，共建开放合作、开放创新、开放共享的世界经济，重申中国开放的大门只会越开越大，中国坚持以开放促改革、促发展、促创新，持续推进更高水平的对外开放。

上午9时30分许，习近平同外方领导人一同步入会场。

在热烈的掌声中，习近平宣布，第二届中国国际进口博览会正式开幕。习近平发表主旨演讲。

习近平指出，一年前，我们在这里成功举办首届中国国际进口博览会。今天，更多朋友如约而至。我相信，各位朋友都能乘兴而来、满意而归。去年我在首届进博会上宣布了中国扩大对外开放的5方面举措，对上海提出了3点开放要求。一年来，这些开放措施已经基本落实。

习近平强调，经济全球化是历史潮流。尽管会出现一些回头浪，尽管会遇到很多险滩暗礁，但大江大河奔腾向前的势头是谁也阻挡不了的。世界经济发展面临的难题，没有哪一个国家能独自解决。各国应该坚持人类优先的理念，以更加开放的心态和举措，共同把全球市场的蛋糕做大、把全球共享的机制做实、把全球合作的方式做活，共同把经济全球化动力搞得越大越好、阻力搞得越小越好。

习近平提出几点倡议：

第一，共建开放合作的世界经济。面对矛盾和摩擦，协商合作才是正道。只要平等相待、互谅互让，就没有破解不了的难题。应该坚持以开放求发展，坚持“拉手”而不是“松手”，坚持“拆墙”而不是“筑墙”，坚决反对保护主义、单边主义。

第二，共建开放创新的世界经济。各国应该加强创新合作，推动科技同经济深度融合，加强创新成果共享，支持企业自主开展技术交流合作，让创新源泉充分涌流。应该共同加强知识产权保护，而不是搞知识封锁，制造甚至扩大科技鸿沟。

第三，共建开放共享的世界经济。应该共同维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际秩序，坚持多边贸易体制的核心价值和基本原则，促进贸易和投资自由化便利化。加大对最不发达国家支持力度，让发展成果惠及更多国家和民众。

习近平强调，站在新的历史起点，中国开放的大门只会越开越大。我们将坚持以开放促改革、促发展、促创新，持续推进更高水平的对外开放。

第一，继续扩大市场开放。中国中等收入群体规模全球最大，市场规模巨大、潜力巨大，前景不可限量。中国市场这么大，欢迎大家都来看看。中国将积极建设更加活跃的国内市场，更加重视进口的作用，进一步降低关税和制度性成本，培育一批进口贸易促进创新示范区，扩大对各国高质量产品和服务的进口。

第二，继续完善开放格局。中国将继续鼓励自由贸易试验区大胆试、大胆闯，加快推进海南自由贸易港建设，继续推动京津冀协同发展、长江经济带发展、长三角区域一体化发展、粤港澳大湾区建设，并将制定黄河流域生态保护和高质量发展新的国家战略，增强开放联动效应。

第三，继续优化营商环境。中国将继续针对制约经济发展的突出矛盾，在关键环节和重要领域加快改革步伐，以国家治理体系和治理能力现代化为高水平开放、高质量发展提供制度保障。不断完善市场化、法治化、国际化的营商环境，放宽外资市场准入，继续缩减负面清单，完善投资促进和保护、信息报告等制度，完善知识产权保护法律体系。

第四，继续深化多双边合作。中国支持对世界贸易组织进行必要改革，增强多边贸易体制的权威性和有效性。希望区域全面经济伙伴关系协定能够早日签署生效。中国愿同更多国家商签高标准自由贸易协定，加快中欧投资协定、中日韩自由贸易协定、中国—海合会自由贸易协定谈判进程。中国将积极参与联合国、二十国集团、亚太经合组织、金砖国家等机制合作，推动经济全球化向前发展。

第五，继续推进共建“一带一路”。中国将秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续目标，推动共建“一带一路”高质量发展。

习近平指出，面向未来，中国将坚持新发展理念，继续实施创新驱动发展战略，着力培育和壮大新动能，不断推动转方式、调结构、增动力，推动经济高质量发展，为世界经济增长带来新的更多机遇。相信中国经济发展前景一定会更加光明，也必然更加光明。

习近平最后强调，从历史的长镜头来看，中国发展是属于全人类进步的伟大事业。中国将张开双臂，为各国提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，实现共同发展。希望大家共同努力，不断为推动建设开放型世界经济、构建人类命运共同体作出贡献。（演讲全文见第三版）

习近平演讲过程中，全场多次响起热烈掌声。

随后，法国总统马克龙、希腊总理米佐塔基斯、牙买加总理霍尔尼斯、塞尔维亚总理布尔纳比奇、意大利外长迪马约、世贸组织总干事阿泽维多分别致辞。他们高度评价中国举办第二届进博会，认为此举彰显了中国领导人的远见卓识，体现了中国的开放、包容精神，以及以实际行动推进经济全球化和自由贸易投资合作的决心和诚意。

马克龙表示，中国改革开放40多年来取得举世瞩目成就，堪称人类历史上最伟大的事件，成为当代国际秩序的重要转折点之一。中国的成功归功于自身努力，也得益于经济全球化。中国既是全球化的受益者，也是塑造者。古丝绸之路今天正在延续，把欧洲和中国更紧密联系起来。中国的成功故事表明，中国需要对世界开放，世界也需要对中国开放。开放也是欧洲的选择。各国高度赞赏、非常期待中国进一步扩大开放的举措。在全球化中，各国都面临发展不平衡的问题。诉诸单边主义、保护主义，使用关税武器和丛林法则，解决不了当前世界面临的问题，这不是法国的选择，也不是欧洲的选择。贸易战没有赢家，中国作为各国重要贸易伙伴的利益以及多边主义、自由贸易和多边贸易体系应该得到维护。欧盟视中国为重要合作伙伴，愿同中方本着相互尊重、相互信任、互利共赢的精神，共同维护强有力的多边主义，为构建更加平衡的国际秩序作出贡献。

与会外国领导人都表示，中国是经济全球化的重要引擎和国际贸易的稳定因素。中国对外开放的成就有力证明，在21世纪国与国日益相互依存、命运与共的时代背景下，唯有对外开放而不是自我封闭、积极合作而不是以邻为壑，互利共赢而不是损人利己，才能实现各自和全球经济的可持续发展。中国持续扩大对外开放，将为世界创造更多发展机遇。各方愿抓住中国发展和开放的机遇，加强交往合作，共建“一带一路”，共同拥抱更加光明的未来。

开幕式前，习近平同外方领导人集体合影，并亲切会见世界500强企业家代表、出席“70年中国发展与人类命运共同体”论坛外方智库媒体代表、出席世贸组织小型部长会议外方部长和代表团团长。

丁薛祥、李强、杨洁篪、胡春华、黄坤明、王毅、赵克志、何立峰等参加上述活动。

胡春华主持开幕式。

第二届中国国际进口博览会于11月5日至10日举行。共有181个国家、地区、国际组织与会，3800多家企业参展。

同日，虹桥国际经济论坛举行，4000多名来自全球政商学研各界嘉宾出席。

《 人民日报 》（ 2019年11月06日 01 版）

(责编：杨曦、孙阳)