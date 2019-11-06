习近平同出席第二届中国国际进口博览会的外国领导人共同巡馆

11月5日，国家主席习近平在上海出席第二届中国国际进口博览会开幕式后，同与会外国领导人共同巡馆。

新华社记者 鞠 鹏摄

本报上海11月5日电 （记者管克江、王芳）国家主席习近平5日在上海出席第二届中国国际进口博览会开幕式后，同与会外国领导人共同巡馆。

习近平在法国总统马克龙陪同下首先来到法国馆。马克龙热情邀请习近平品尝法国红酒和牛肉食品。在场法国企业家争先恐后向习近平表示，法国企业看好中国市场，希望进一步扩大对华出口。习近平指出，中国消费市场很大，可以满足不同层次的多样化需求，希望法国企业家展现长远眼光，同中国加强互利合作。

中外领导人饶有兴趣地边走边看。习近平走进部分国家展馆。坦桑尼亚的腰果，希腊的美食和艺术品，意大利的葡萄酒，牙买加的蓝山咖啡、朗姆酒蛋糕，印度尼西亚的棕榈油，俄罗斯的新型直升机和汽车，琳琅满目。

习近平认真听取情况介绍，并不时询问，亲切交流互动。习近平指出，各国的特色产品都很有竞争力，欢迎各国参加中国国际进口博览会，加大推介，这将更好满足中国人民对美好生活的向往，是互利共赢的。

习近平和各国领导人一同来到中国馆。在“创新中国”单元的未来电气化飞机虚拟集成平台，马克龙兴致勃勃地坐进中国商飞大型客机模拟驾驶舱操作。中外领导人还观看了中国具有自主知识产权的单口径射电望远镜——“中国天眼”和“深海勇士”号载人潜水器模型。

在“开放中国”单元，各国领导人听取了上海自贸试验区和“一带一路”建设情况。

“美丽中国”单元陈列着世界文化遗产“中华第一城”良渚古城遗址沙盘。各国领导人纷纷赞叹中华文明源远流长。

在“幸福中国”单元脱贫攻坚倒计时显示屏前，习近平强调，中国愿同各国分享经验，共同建设没有贫困、共同发展的人类命运共同体。

中外领导人还共同巡视了中国台湾、澳门和香港展区。

各国领导人一致高度评价中国国际进口博览会，希望以此为契机，推动双边经贸合作再上新台阶。他们普遍看好中国发展和“一带一路”光明前景，期待同中国共同发展繁荣。

丁薛祥、李强、杨洁篪、胡春华、黄坤明、王毅、赵克志、何立峰等参加上述活动。

《 人民日报 》（ 2019年11月06日 02 版）

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