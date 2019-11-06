“广泛、精准，而且务实。”对于刚刚发布的《关于进一步促进两岸经济文化交流合作的若干措施》（以下简称“26条措施”），全国台湾同胞投资企业联谊会会长李政宏接受采访时表示。

为期两天的2019两岸企业家紫金山峰会5日在南京闭幕。4日开幕当天，正逢国务院台办、国家发改委等部门共同出台的“26条措施”公布并施行，“26条措施”立刻成为峰会高频词，引来一片点赞声。

“26条措施”中13条是为台湾企业提供同等待遇的措施，包括台资企业同等参与重大技术装备、5G、循环经济、民航、新型金融组织投资建设等。

李政宏认为，“26条措施”干货满满，每一条针对性都特别强。比如允许台资企业参与5G技术研发、标准制定、产品测试和网络建设等。

作为精密仪器制造企业，台湾上银科技股份有限公司董事长卓永财认为，“台资企业可与大陆企业同等参与行业标准的制订和修订”是很大的利好。“毕竟两岸要打造共同的市场，推动共同的产业发展，离不开共同标准的制订。”

“相信‘26条措施’会给我们带来更多益处。”广运集团董事长谢清福表示，去年大陆出台的“31条措施”为企业经营提供了政策上的支持，为台商带来生活上的便利。“这次‘26条措施’提到科技创新、5G建设等内容，广运集团的业务恰好涉及新能源、自动化等相关产业。”

研华集团智能制造部总经理蔡其男表示，“26条措施”对研华集团从产业到技术都有利好，比如台资企业可同等参与产业创新中心、工程研究中心、企业技术中心和工业设计中心建设。“我们一直十分关注大陆的物联网、云计算、大数据发展，这些都可以结合到研华的生产研发中。”

此外，“26条措施”中的13条专门针对台湾同胞，包括在领事保护、农业合作、交通出行、通信资费、购房资格、文化体育、职称评审、分类招考等方面提供更多便利和支持。

南宝树脂集团大陆地区董事长孙德聪更直言：“‘26条措施’除了在经济层面上对台商的支持，在感情层面上，我们也感受到了温暖。”

《 人民日报 》（ 2019年11月06日 08 版）

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