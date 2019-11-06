广西桂林市恭城月柿有400多年的栽培、加工历史，是当地的地理标志产品。近年来，恭城县注重培育发展月柿优势特色种植业，带动贫困户脱贫致富。目前，该县柿子种植面积有1.15万公顷，年产量49.2万吨，通过引进和扶持月柿深加工企业，有效促进了当地农业增效、农民增收。

图为日前，广西桂林市恭城瑶族自治县嘉会镇秧家村，游客在体验晾晒柿子。

蒋克青摄（人民视觉）

《 人民日报 》（ 2019年11月06日 12 版）

(责编：罗知之、孙阳)