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搭全球需求之桥 工行多形式推动客户接洽

2019年11月06日10:27  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月6日电 11月5日至10日，第二届中国国际进口博览会在上海国家会议中心隆重举办。中国工商银行自首届进博会以来，致力于为进博会提供全方位金融服务，持续提升服务广度和深度。

今年9月5日，工商银行与中国国际进口博览局签署合作框架协议，成为中国国际进口博览会“境外招商合作伙伴”。工商银行将延续服务首届进博会的精神风貌和专业水平，借助广泛的全球布局、雄厚的客户基础和丰富的产品体系，以更广泛全球参与度，更智慧的金融产品、更高的服务标准，在招商招展、虹桥国际经贸论坛、配套活动、金融服务等各方面提供全面服务，为进博会参会客商架起互联互通的桥梁。

本届进博会举办期间，工商银行将主办多场企业对话、磋商、论坛配套活动，并为客户提供全球化、智能化、专业化服务保障，以金融科技赋能进博会金融服务。

据介绍，工商银行将在商务部、国家外汇管理局支持下，为中外企业家打造高层次交流平台，举办“中欧企业家大会”，邀请中外方领导致辞，促进中欧企业对接。工商银行还将与人民银行联合主办金融科技论坛，汇聚前沿科技力量，积极展示工商银行服务于国际贸易合作的新技术和新应用，为进博会贡献更多工行智慧。

在非洲和中东等地区，工商银行组建专门团队对接当地大型金融机构，依托自身及合作伙伴的区域网络、市场影响和客户资源优势，帮助当地客商走向进博会。在工行集团的积极支持下，工商银行持股的南非标准银行将作为参展商在进博会“服务贸易”版块进行展示，并主办非洲·拉美地区经贸洽谈会，助力与非洲、拉美等新兴市场国家经贸往来。

据了解，上述三场活动预计将邀请到800余家中外企业及金融同业客户参加，通过智能需求匹配，积极推动中国与其他国家间的技术、经贸往来，打造与欧洲、非洲、拉美等地区的贸易合作平台。

(责编：孙阳、付长超)
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